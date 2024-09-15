Portekiz, Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor: Türk büyüsü

Milli arada İzlanda karşısında hat-trick yaparak Benfica taraftarlarını heyecanlandıran ve kendisinden beklentileri artıran 25 yaşındaki futbolcu, Portekiz ligi buluşmasının 27. dakikasında sahneye çıktı. Orkun Kökçü’nün savunma arkası pasına şık bir dokunuş yapan Kerem kaleciyi avladı ve skora denge getirdi.

BOL BOL ALKIŞ ALDI

45+3’te Kerem çalımla ceza sahasına girdi, sol ayağıyla etkili şutunda kaleci topu kornere çeldi. Türk futbolcu attığı gol ve gol girişimlerinin yanında hareketli ve istekli görüntüsüyle de dikkat çekti. Zaman zaman geriye gelerek savunmasına da yardımcı olan genç futbolcu taraftarından bol bol alkış aldı.

‘TÜRK HAMAMI KAYGIYI GİDERDİ’

Bir alkış da Portekizli basın mensuplarının kaleminden döküldü.Abola’da ‘Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki Türk Hava Yolları bağlantısı, kaleci Gabriel’i atlattı. Kerem göğsünde kartalla ilk golünü bu şekilde attı’ satırlarına yer verildi. Sapo internet sitesinde “Türk hamamı kaygıyı giderdi” denildi ‘Türk büyüsüne başvurmak gerekiyordu; 27. dakikada Kökçu’nun ceza sahasına gönderdiği topta, Aktürkoğlu hassas ama son derece etkili bir dokunuşla eşitliği sağladı’ yorumu yapıldı.

Record gazetesinde ‘Aktürkoğlu Benfica formasıyla ilk maçında gol attı ve Harry Potter gibi kutlama yaptı’ denilirken, Glorioso internet sitesinde ‘Aktürkoğlu’nun büyüsüyle Benfica geri döndü’ ifadesi kullanıldı.