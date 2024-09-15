Portekiz, Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor: Türk büyüsü

Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, yeni takımındaki ilk maçında ilk golünü çok şık bir vuruşla atınca, bir anda Portekiz’de konuşulan isim haline geldi. Ülke basını oyuncunun performansından övgüyle söz etti.
Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica formasıyla ilk maçında golle tanışması ve karşılaşmada sergilediği iyi performans, Portekiz basınında yankı uyandırdı. Yeni teknik adam Bruno Lage yönetiminde ilk maçına çıkan Lizbon ekibi, Santa Clara’yı 4-1 mağlup etti.
Milli arada İzlanda karşısında hat-trick yaparak Benfica taraftarlarını heyecanlandıran ve kendisinden beklentileri artıran 25 yaşındaki futbolcu, Portekiz ligi buluşmasının 27. dakikasında sahneye çıktı. Orkun Kökçü’nün savunma arkası pasına şık bir dokunuş yapan Kerem kaleciyi avladı ve skora denge getirdi.
BOL BOL ALKIŞ ALDI
45+3’te Kerem çalımla ceza sahasına girdi, sol ayağıyla etkili şutunda kaleci topu kornere çeldi. Türk futbolcu attığı gol ve gol girişimlerinin yanında hareketli ve istekli görüntüsüyle de dikkat çekti. Zaman zaman geriye gelerek savunmasına da yardımcı olan genç futbolcu taraftarından bol bol alkış aldı.
‘TÜRK HAMAMI KAYGIYI GİDERDİ’
Bir alkış da Portekizli basın mensuplarının kaleminden döküldü.Abola’da ‘Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki Türk Hava Yolları bağlantısı, kaleci Gabriel’i atlattı. Kerem göğsünde kartalla ilk golünü bu şekilde attı’ satırlarına yer verildi. Sapo internet sitesinde “Türk hamamı kaygıyı giderdi” denildi ‘Türk büyüsüne başvurmak gerekiyordu; 27. dakikada Kökçu’nun ceza sahasına gönderdiği topta, Aktürkoğlu hassas ama son derece etkili bir dokunuşla eşitliği sağladı’ yorumu yapıldı.
Record gazetesinde ‘Aktürkoğlu Benfica formasıyla ilk maçında gol attı ve Harry Potter gibi kutlama yaptı’ denilirken, Glorioso internet sitesinde ‘Aktürkoğlu’nun büyüsüyle Benfica geri döndü’ ifadesi kullanıldı.
‘TRİBÜNLERİ COŞTURDU’
Mais Futebol’da şu değerlendirme yapıldı: ‘Kerem Aktürkoğlu maçta eşitliği sağlayan golü attı, Türk büyüsü ilk kez sahneye çıktı. Benfica formasıyla ilk maçına çıkan Aktürkoğlu, Kökçü’nün asistiyle Santa Clara karşısında eşitliği getiren golü atarak Estadio da Luz’da tribünleri coşturdu.’
ZeroZero’da ise şunlar yazıldı: “Kerem Aktürkoğlu ilk maçında mümkün olan en iyi şekilde oynadı. Vatandaşı Aktürkoğlu’na harika bir al da at pası verdi, o da ilk golünü kaydetti.”