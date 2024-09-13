Koronavirüsü yıllar öncesinde bildi!

“2024 yılının Eylül ayında yaşanan gerçek olaylar, dünyanın bu bölgelerini etkileyen ve büyük miktarda hasara yol açan Yagi tayfunu ile bu beklentileri destekledi. Tayfun, saatte 93 milden fazla rüzgarlar estirdi ve can kayıpları ve yapıların büyük yıkımıyla birlikte yıkıcı sellere ve heyelanlara neden oldu. Daha fazla ve daha kötü olay vakalarının gerçekleşeceğini söylemiştim ve bu yıl gözlemlenen doğal afetlere bakılırsa haklıydım” diye konuştu.