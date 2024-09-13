Koronavirüsü yıllar öncesinde bildi!

Brezilyalı kahin Athos Salome 2024 yılının başında bu yıla ilişkin olarak 7 kehanette bulunmuştu.
Gereksiz övgü aramadığını söyleyen Salome, “Birçok durumda, tahminlerimin, bu fikirlerin yaratıcısı olarak kendilerini tanıtan başka kişiler (durugörücüler veya paranormal uzmanlar değil) tarafından sahiplenildiğini fark ettim. Gerçekleşen kehanetlerimi anlatmak istiyorum” dedi.
2024’te bir asteroitin Dünya’ya çarpacağı yönünde kehanette bulunduğunu ifade eden Salome,
“Ne yazık ki, birçok kişi bu tahminden şüphe etti ve alay etti.
Bu yılın 28 Temmuz’unda, Instagram hikayelerimde asteroit hakkında bir video daha paylaştım ve NASA’nın Eylül ayında bir duyuru yapacağını ve asteroitin Kasım ayında Dünya ile çarpışma rotasına gireceğini doğrulayacağını tahmin ettim. Tahminlerim tesadüf değil.
NASA, Yakın Dünya Nesneleri Gözlem Programı’nın ‘Kaos Tanrısı’ olarak adlandırılan devasa bir asteroiti izlediğini doğruladı.
Pazar günü sadece 620.000 mil öteden yanımızdan geçmesi bekleniyor” diye konuştu.
Salome’un bir diğer kehaneti ise 3. Dünya Savaşı’na yönelikti.
Savaşın uzak bir ihtimal olmadığını dile getiren Salome, “Güney Çin Denizi’nde, sürpriz bir olay veya felaket bir siber saldırı yoluyla patlak vereceği konusunda uyardım.
Çin askeri yığınağını artırırken ve ABD ile müttefikleri Pasifik’te tüm askeri güçlerini kullanırken bu kehanetim daha da kuvvetleniyor” ifadelerini kullandı.
Salome’un 2024 yılına ilişkin kehanetleri arasında özellikle Asya’yı etkileyen yıkıcı tayfunlar da dahil olmak üzere doğal afetler yerini aldı. Çin, Filipinler ve Vietnam bölgesine dikkat çeken Salome,
“2024 yılının Eylül ayında yaşanan gerçek olaylar, dünyanın bu bölgelerini etkileyen ve büyük miktarda hasara yol açan Yagi tayfunu ile bu beklentileri destekledi. Tayfun, saatte 93 milden fazla rüzgarlar estirdi ve can kayıpları ve yapıların büyük yıkımıyla birlikte yıkıcı sellere ve heyelanlara neden oldu. Daha fazla ve daha kötü olay vakalarının gerçekleşeceğini söylemiştim ve bu yıl gözlemlenen doğal afetlere bakılırsa haklıydım” diye konuştu.
Şubat ayında Daily Star’a yaptığı açıklamada teknolojinin sanal gerçeklik düzeyinde gelişme kaydedeceğini söyleyen Salome, “Kullanıcıların korku sensörlerine hitap ederek paranormal bir deneyim yaratan karma gerçeklik uygulaması satışa sunuldu” dedi.