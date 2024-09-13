Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Koronavirüsü yıllar öncesinde bildi!

Koronavirüsü yıllar öncesinde bildi!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
4 views
13 Eylül 2024 - 14:08
Brezilyalı kahin Athos Salome geleceği bilme konusunda cesur tahminleri sayesinde dünya basınında Yaşayan Nostradamus lakabını kazandı. Geçtiğimiz yıllarda koronavirüs pandemisini ve Kraliçe Elizabeth’in ölümünü bilen kahin 2024 yılı içinde 7 tahminde bulunmuştu. 4 kehanetinin gerçekleştiğini ifade eden Salome’un geriye 3 kehaneti kaldı.

Koronavirüsü yıllar öncesinde bildi! 2024 kehanetlerini hatırlattı! 7 kehanetten 4'ü gerçekleşti... - Sayfa 1

Brezilyalı kahin Athos Salome 2024 yılının başında bu yıla ilişkin olarak 7 kehanette bulunmuştu.

113

Koronavirüsü yıllar öncesinde bildi! 2024 kehanetlerini hatırlattı! 7 kehanetten 4'ü gerçekleşti... - Sayfa 2

Gereksiz övgü aramadığını söyleyen Salome, “Birçok durumda, tahminlerimin, bu fikirlerin yaratıcısı olarak kendilerini tanıtan başka kişiler (durugörücüler veya paranormal uzmanlar değil) tarafından sahiplenildiğini fark ettim. Gerçekleşen kehanetlerimi anlatmak istiyorum” dedi.

 

213

Koronavirüsü yıllar öncesinde bildi! 2024 kehanetlerini hatırlattı! 7 kehanetten 4'ü gerçekleşti... - Sayfa 3

2024’te bir asteroitin Dünya’ya çarpacağı yönünde kehanette bulunduğunu ifade eden Salome,

313

Koronavirüsü yıllar öncesinde bildi! 2024 kehanetlerini hatırlattı! 7 kehanetten 4'ü gerçekleşti... - Sayfa 4

“Ne yazık ki, birçok kişi bu tahminden şüphe etti ve alay etti.

413

Koronavirüsü yıllar öncesinde bildi! 2024 kehanetlerini hatırlattı! 7 kehanetten 4'ü gerçekleşti... - Sayfa 5

Bu yılın 28 Temmuz’unda, Instagram hikayelerimde asteroit hakkında bir video daha paylaştım ve NASA’nın Eylül ayında bir duyuru yapacağını ve asteroitin Kasım ayında Dünya ile çarpışma rotasına gireceğini doğrulayacağını tahmin ettim. Tahminlerim tesadüf değil.

513

Koronavirüsü yıllar öncesinde bildi! 2024 kehanetlerini hatırlattı! 7 kehanetten 4'ü gerçekleşti... - Sayfa 6

NASA, Yakın Dünya Nesneleri Gözlem Programı’nın ‘Kaos Tanrısı’ olarak adlandırılan devasa bir asteroiti izlediğini doğruladı.

613

Koronavirüsü yıllar öncesinde bildi! 2024 kehanetlerini hatırlattı! 7 kehanetten 4'ü gerçekleşti... - Sayfa 7

Pazar günü sadece 620.000 mil öteden yanımızdan geçmesi bekleniyor” diye konuştu.

 

713

Koronavirüsü yıllar öncesinde bildi! 2024 kehanetlerini hatırlattı! 7 kehanetten 4'ü gerçekleşti... - Sayfa 8

Salome’un bir diğer kehaneti ise 3. Dünya Savaşı’na yönelikti.

813

Koronavirüsü yıllar öncesinde bildi! 2024 kehanetlerini hatırlattı! 7 kehanetten 4'ü gerçekleşti... - Sayfa 9

Savaşın uzak bir ihtimal olmadığını dile getiren Salome, “Güney Çin Denizi’nde, sürpriz bir olay veya felaket bir siber saldırı yoluyla patlak vereceği konusunda uyardım.

913

Koronavirüsü yıllar öncesinde bildi! 2024 kehanetlerini hatırlattı! 7 kehanetten 4'ü gerçekleşti... - Sayfa 10

Çin askeri yığınağını artırırken ve ABD ile müttefikleri Pasifik’te tüm askeri güçlerini kullanırken bu kehanetim daha da kuvvetleniyor” ifadelerini kullandı.

 

1013

Koronavirüsü yıllar öncesinde bildi! 2024 kehanetlerini hatırlattı! 7 kehanetten 4'ü gerçekleşti... - Sayfa 11

Salome’un 2024 yılına ilişkin kehanetleri arasında özellikle Asya’yı etkileyen yıkıcı tayfunlar da dahil olmak üzere doğal afetler yerini aldı. Çin, Filipinler ve Vietnam bölgesine dikkat çeken Salome,

1113

Koronavirüsü yıllar öncesinde bildi! 2024 kehanetlerini hatırlattı! 7 kehanetten 4'ü gerçekleşti... - Sayfa 12

“2024 yılının Eylül ayında yaşanan gerçek olaylar, dünyanın bu bölgelerini etkileyen ve büyük miktarda hasara yol açan Yagi tayfunu ile bu beklentileri destekledi. Tayfun, saatte 93 milden fazla rüzgarlar estirdi ve can kayıpları ve yapıların büyük yıkımıyla birlikte yıkıcı sellere ve heyelanlara neden oldu. Daha fazla ve daha kötü olay vakalarının gerçekleşeceğini söylemiştim ve bu yıl gözlemlenen doğal afetlere bakılırsa haklıydım” diye konuştu.

1213

Koronavirüsü yıllar öncesinde bildi! 2024 kehanetlerini hatırlattı! 7 kehanetten 4'ü gerçekleşti... - Sayfa 13

Şubat ayında Daily Star’a yaptığı açıklamada teknolojinin sanal gerçeklik düzeyinde gelişme kaydedeceğini söyleyen Salome, “Kullanıcıların korku sensörlerine hitap ederek paranormal bir deneyim yaratan karma gerçeklik uygulaması satışa sunuldu” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatih Altaylı evine gelen faturaları cebinden tek tek çıkardıFatih Altaylı evine gelen faturaları cebinden tek tek çıkardı
Kara Harp Okulu Birincisi Teğmen Ebru Eroğlu için asılan pankart kaldırıldı!Kara Harp Okulu Birincisi Teğmen Ebru Eroğlu için asılan pankart kaldırıldı!
Gençlerin 3’te 1’i ne okuyor ne de çalışıyorGençlerin 3’te 1’i ne okuyor ne de çalışıyor
Sıla bebek olayında şok detaySıla bebek olayında şok detay
Erzincan’da 4.1 büyüklüğünde depremErzincan’da 4.1 büyüklüğünde deprem
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rasim Ozan Kütahyalı ile Nagehan Alçı arasında sular durulmuyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Koronavirüsü yıllar öncesinde bildi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gizem Karaca ‘sırtımı da göstereyim’ diyerek arkasını döndü!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Müjdeli haberi böyle duyurdu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Haluk Levent öyle bir şey yaptı ki duygu seli yaşandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Narin cinayetinde tüm köyün SIM Kartı oyunu ortaya çıktı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fatih Altaylı evine gelen faturaları cebinden tek tek çıkardı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kara Harp Okulu Birincisi Teğmen Ebru Eroğlu için asılan pankart kaldırıldı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gençlerin 3’te 1’i ne okuyor ne de çalışıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sıla bebek olayında şok detay
SON DAKİKA HABERLERİ
Narin cinayetinde tüm köyün SIM Kartı oyunu ortaya çıktı!Eylül 13, 2024-1:49 pm
Fatih Altaylı evine gelen faturaları cebinden tek tek çıkardıEylül 13, 2024-1:47 pm
Kara Harp Okulu Birincisi Teğmen Ebru Eroğlu için asılan pankart kaldırıldı!Eylül 13, 2024-1:43 pm
Gençlerin 3’te 1’i ne okuyor ne de çalışıyorEylül 13, 2024-1:40 pm
Sıla bebek olayında şok detayEylül 13, 2024-1:38 pm
Erzincan’da 4.1 büyüklüğünde depremEylül 13, 2024-1:31 pm
İngiltere Başbakanından Putin’e: Savaşı sen başlattın, istediğin zaman bitirebilirsinEylül 13, 2024-1:26 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !