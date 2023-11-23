Arda Turan-Seçil Erzan konuşması ortaya çıktı: Tefeciye mi gideyim?

Bankacı Seçil Erzan’a, 7.5 milyon dolar kaptıran Arda Turan’ın, bu kişi ile yaptığı yazışma ve konuşma kayıtları ortaya çıktı.

ralarında çok sayıda Galatasaraylı futbolcunun da olduğu 20’yi aşkın kişiden 44 milyon doları, “Fatih Terim Fonu” adı altında toplamakla suçlanan Seçil Erzan ve beraberindeki kişilerin yargılandığı dava dosyasına giren bir dizi WhatsApp yazışmasıyla konuşma kaydına ilişkin döküme Halktv.com.tr ulaştı.

Halk Tv’nin haberine göre, söz konusu konuşma kaydı Arda Turan ile Seçil Erzan arasında geçiyor. 12 sayfalık tutanağa göre, anılan görüşme Turan tarafından kaydedilerek soruşturma dosyasına sunuldu. Anılan kayıt, bir tür saadet zinciri olarak işletilen sisteme en çok para kaptıran ismin Turan olduğunu da ortaya koyuyor.

Buna göre Turan, ilk olarak Erzan’a 3 milyon doları elden verdi. Verdiği bu paraya karşılık, 30-40 gün sonra Turan 1 milyon dolar ‘faiz geliri’ elde etti. Kısa sürede iyi bir gelir elde ettiğini düşünen Turan bu kez, galerici arkadaşı S. K.’den 4 milyon dolar borç para aldı ve Erzan’a yine elden verdi.