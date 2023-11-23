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Arda Turan-Seçil Erzan konuşması ortaya çıktı: Tefeciye mi gideyim?

Arda Turan-Seçil Erzan konuşması ortaya çıktı: Tefeciye mi gideyim?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Kasım 2023 - 15:50

Bankacı Seçil Erzan’a, 7.5 milyon dolar kaptıran Arda Turan’ın, bu kişi ile yaptığı yazışma ve konuşma kayıtları ortaya çıktı.

Arda Turan-Seçil Erzan konuşması ortaya çıktı: Tefeciye mi gideyim? - Sayfa 1

ralarında çok sayıda Galatasaraylı futbolcunun da olduğu 20’yi aşkın kişiden 44 milyon doları, “Fatih Terim Fonu” adı altında toplamakla suçlanan Seçil Erzan ve beraberindeki kişilerin yargılandığı dava dosyasına giren bir dizi WhatsApp yazışmasıyla konuşma kaydına ilişkin döküme Halktv.com.tr ulaştı.

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Arda Turan-Seçil Erzan konuşması ortaya çıktı: Tefeciye mi gideyim? - Sayfa 2

Halk Tv’nin haberine göre, söz konusu konuşma kaydı Arda Turan ile Seçil Erzan arasında geçiyor. 12 sayfalık tutanağa göre, anılan görüşme Turan tarafından kaydedilerek soruşturma dosyasına sunuldu. Anılan kayıt, bir tür saadet zinciri olarak işletilen sisteme en çok para kaptıran ismin Turan olduğunu da ortaya koyuyor.

Buna göre Turan, ilk olarak Erzan’a 3 milyon doları elden verdi. Verdiği bu paraya karşılık, 30-40 gün sonra Turan 1 milyon dolar ‘faiz geliri’ elde etti. Kısa sürede iyi bir gelir elde ettiğini düşünen Turan bu kez, galerici arkadaşı S. K.’den 4 milyon dolar borç para aldı ve Erzan’a yine elden verdi.

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Arda Turan-Seçil Erzan konuşması ortaya çıktı: Tefeciye mi gideyim? - Sayfa 3

Erzan’ın para talepleri devam edince Turan bu kez Eyüp Sütlüce’de bulunan arsasını 4 milyon dolara satarak Erzan’a verdi. Turan en son, Erzan’ın çalıştığı bankadan 33 milyon TL kredi çekerek bu kişiye dolar olarak verdi. Turan’ın toplam zararı 7 milyon 500 bin dolar.

İkili arasındaki görüşmede Turan birçok kez, Erzan’a, kendisi ve arkadaşlarını dolandırdığı için bu kişiye yönelik sitemde bulunuyor. “Ben sana dünya para getirdim. Seçil bütün servetim sendeydi ya. Ben ne yapacağım; karıma şimdi ne diyeceğim Seçil ya” diyerek tepkisini gösteriyor.

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Arda Turan-Seçil Erzan konuşması ortaya çıktı: Tefeciye mi gideyim? - Sayfa 4

Son olarak 20 bin dolar parasının kaldığını söyleyen Turan “Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını aldın ya. Benim şimdi 20 bin dolarım kaldı. Borçlarımı ben sana saydım. Tüm borçlarımı biliyorsun. Sende kredim var” diyor. Turan, Erzan ile olan bir WhatsApp yazışmasında ise bu kişiye, “Bana başka konuşmalar ve yazılı belgeler lazım Seçil” diyor. Çocuğunun yüzüne dahi bakamadığını söyleyen Turan, “Yarın ne yapacağım Seçil. Gideyim tefeciye filan faktoring…” ifadelerini kullanıyor.

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Arda Turan-Seçil Erzan konuşması ortaya çıktı: Tefeciye mi gideyim? - Sayfa 5

Turan, kendisini yanı sıra, 4.2 milyon dolar ile sisteme en çok para kaptıran bir diğer isim olan Emre Belözoğlu’nun da durumuna işaret ederek şunları söylüyor: “Emre abi ne zorluklarla verdi. Adamın 1 lira parası kalmamış. Koskoca Emre Belözoğlu’nun ya… Adam 4.2 milyon dolar veriyor. Adam maaşını bağışlamış depremzedeler. Ya senden para istedim Seçil ya. ‘Bana bi 100.000 Euro ver de bağış yapayım’ diye. Millet 500 bin TL bağış yaptık diye dalga geçiyor. Sana yalvardım para ver insanlar zor durumda diye deprem bölgesine yardım yapalım diye ye…”

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Arda Turan-Seçil Erzan konuşması ortaya çıktı: Tefeciye mi gideyim? - Sayfa 6

İkili arasındaki konuşmada, Fatih Terim’in ismi de birkaç kez geçiyor. Erzan’a “Fatih Hoca kârda mı bu işte” diye soran Turan “Valla Arda bir şey söyleyeceğim Normal şartlarda hoca kârdaydı” diye yanıt veriyor. Konuşmanın devamında Turan’ın “Fatih Hoca’nın alacağı var mı bu durumda” diye soruyor Erzan ise “Ona bakmam lazım” diyor. Turan görüşmenin devamında Erzan’a, bankanın üst yönetimi ile görüşmeye kendisi Emre Belözoğlu, Fatih Terim ve kendisinin gideceğini belirterek, alacağı olan kişiler arasında Terim’in de olacağı bilgisini veriyor.

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Arda Turan-Seçil Erzan konuşması ortaya çıktı: Tefeciye mi gideyim? - Sayfa 7

Öte yandan soruşturma kapsamında tanık sıfatı ile ifadesi alınan Seçil Erzan’ın eski nişanlısı Candaş Gürol “Evine gittiğimde Fatih Terim bana, kendisinin de Seçil Erzan’ın bahsettiği fona para yatırdığını söyledi. Bununla birlikte o sıra Buse Terim, Terim Arıcan, Volkan Bahçekapılı da aynı fona para yatırdığını söyledi. Ben bu ailenin (Terim Ailesi) avukatı olmama rağmen hiçbiri bana bu durumdan bahsetmedi. Bu hususu söylememelerinden dolayı Fatih Hoca’ya kırıldım” diye konuştu.

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Arda Turan-Seçil Erzan konuşması ortaya çıktı: Tefeciye mi gideyim? - Sayfa 8

Dosyada Erzan’ın yazıştığı onlarca kişi arasında 500 bin dolar kaptıran Fernando Muslera ile Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan da yer aldı. Okan Turan’ın, hemen her mesajında Erzan’a, sorunun çözümü için yardımcı olmaya çalıştığı anlaşıldı.

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