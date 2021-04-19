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Podolski’den Avrupa Süper Ligi’ne tepki!

Podolski’den Avrupa Süper Ligi’ne tepki!
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19 Nisan 2021 - 12:46
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Antalyaspor’un Alman yıldızı Lukas Podolski, dün gece resmen kurulan Avrupa Süper Ligi’ne tepki gösterdi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Podolski; “Bugün çılgın haberlerle uyandım. Bana göre futbol mutluluktur, özgürlüktür, tutkudur, taraftarlar ve herkes içindir. Bu yapılan benim inancıma bir hakaret. Bu proje iğrenç ve adil değil. Ayrıca formasını giydiğim kulüpleri bu projede görmek beni hayal kırıklığına uğrattı. Buna karşı savaşmalıyız.” sözlerini kullandı.

Lukas Podolski, Avrupa Süper Ligi projesinde yer alan Arsenal ve Inter formaları giymişti.

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