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Beşiktaş’tan TFF’ye başvuru!

Beşiktaş’tan TFF’ye başvuru!
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19 Nisan 2021 - 12:42
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Beşiktaş, 23 Nisan’da oynanacak Hes Kablo Kaysersipor maçının 24 Nisan’da, 27 Nisan’da oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasının da 28 Nisan’da oynanması için TFF’ye resmi başvuru yaptı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının ileri tarihe alınması için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulundu.

Siyah beyazlı ekip, 23 Nisan Cumartesi günü oynanacak Hes Kablo Kaysersipor maçının 24 Nisan Pazar gününe, 27 Nisan Salı günü oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasının da 28 Nisan Çarşamba oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuru yaptı.

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