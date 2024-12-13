GALATASARAY, MALMÖ DEPLASMANINDAN 2-2’LİK BERABERLİKLE DÖNDÜ

UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Galatasaray, İsveç temsilcisi Malmö ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Eleda Stadyumu’nda oynanan mücadele 2-2’lik beraberlikle sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla gruptaki yenilmezlik serisini sürdürerek 12 puana ulaştı.

Maçın Golleri ve Önemli Anları

Karşılaşmaya hızlı başlayan Malmö, 24. dakikada Erik Botheim’in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının son anlarında, 43. dakikada Galatasaraylı Elias Jelert skoru eşitleyerek durumu 1-1’e getirdi. İkinci yarıda üstünlüğü ele alan sarı-kırmızılı ekip, 56. dakikada Yunus Akgün’ün kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Ancak Malmö, uzatma dakikalarında Pena’nın golüyle skoru 2-2’ye taşıdı.

Galatasaray Gruptaki Konumunu Koruyor

Bu beraberlik, Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki iddiasını sürdürmesine yardımcı oldu. Temsilcimiz, gruptaki bir sonraki maçında 21 Ocak 2025’te Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Teknik Direktör Okan Buruk’un öğrencileri, Avrupa’daki performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Maç Kadroları

Malmö İlk 11’i: Persson, Stryger, Rosler, Zatterström, Busanello, Christiansen, Johnsen, Rosengen, Bolin, Rieks, Botheim.

Galatasaray İlk 11’i: Muslera, Metehan, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Berkan, Yunus, Mertens, Batshuayi.

Galatasaray Taraftarlarından Destek

Galatasaray taraftarı, İsveç’te takımlarına büyük destek verdi. Maç boyunca tribünlerden yükselen tezahüratlar, futbolculara moral kaynağı oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Malmö deplasmanında aldığı bu beraberlikle gruptaki liderlik yarışını sürdürüyor.

Gelecek Maçlar

Galatasaray’ın, Avrupa Ligi’ndeki bir sonraki hedefi Dinamo Kiev karşısında 3 puan alarak gruptaki liderliğini pekiştirmek. Okan Buruk’un öğrencileri, bu doğrultuda hazırlıklarına İstanbul’da devam edecek.

kaynak: https://www.ensonhaber.com