FENERBAHÇE, AVRUPA’DA KRİTİK MAÇA ÇIKIYOR: RAKİP ATHLETİC BİLBAO

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan çıkma şansını sürdürebilmek için kritik bir maça çıkıyor. Sarı-lacivertli takım, 11 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 18.30’da, Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda İspanyol ekibi Athletic Bilbao’yu ağırlayacak.

MAÇIN ÖNEMİ

Fenerbahçe, Avrupa’daki yolculuğunu devam ettirebilmek için bu zorlu maçta galibiyet almayı hedefliyor. 5 maçta topladığı 8 puanla grup aşamasında 15. sırada yer alan Fenerbahçe, Athletic Bilbao karşısında kazanarak üst tura çıkma şansını artırmak istiyor. Bu maç, sarı-lacivertli takım için adeta bir hayati önem taşıyor.

FENERBAHÇE’DE EKSİKLER

Fenerbahçe’de, sakatlıkları bulunan ve cezalı durumdaki bazı oyuncular maçta forma giyemeyecek. Uzun süreli sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde’nin yanı sıra, sarı kart cezası nedeniyle Fred Rodrigues ve ayak bileği sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş bu kritik maçta yer alamayacak. Ayrıca, UEFA listesinde yer almayan Filip Kostić, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da kadroda bulunmayacak.

MAÇIN MUHTEMEL 11’LERİ

Fenerbahçe Muhtemel 11:

Livaković

Osayi, Becao, Djiku, Mert

Amrabat, İsmail

Tadić, Szymański, Maximin

En-Nesyri

Athletic Bilbao Muhtemel 11:

Simón

Gorosabel, Boiro, Vivian, Yeray, Yuri

Galarreta, Jauregizar

Iñaki, Sancet, Guruzeta

MAÇIN HAKEMİ VE YAYIN

Maç, Bosna-Hersek Futbol Federasyonu’ndan hakem Irfan Peljto tarafından yönetilecek. Türkiye’deki izleyiciler, Fenerbahçe’nin bu önemli karşılaşmasını TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

FENERBAHÇE’NİN HEDEFİ

Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle sahasında bu zorlu maçı kazanmayı ve Avrupa’daki geleceğini güvence altına almayı amaçlıyor. Sarı-lacivertli takım, gruptan çıkma hedefi doğrultusunda galibiyetle sahadan ayrılmayı bekliyor.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr