BEŞİKTAŞ, GALATASARAY VE BAŞAKŞEHİR AVRUPA SAHNESİNDE: MUHTEMEL 11’LER VE MAÇ DETAYLARI

Türk futbolunun üç büyük temsilcisi Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir, Avrupa arenasında önemli maçlara çıkmaya hazırlanıyor. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde mücadele eden ekiplerimizin maç programları, rakipleri ve muhtemel 11’leri futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.

BODO/GLIMT – BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’e konuk olacak. Aspmyra Stadı’nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00’te başlayacak. Mücadeleyi Slovak hakem Filip Glova yönetecek.

Muhtemel 11’ler:

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Gundersen, Björkan, Evjen, Berg, Saltnes, Zinckernagel, Hauge, Hogh

Haikin, Sjovold, Björtuft, Gundersen, Björkan, Evjen, Berg, Saltnes, Zinckernagel, Hauge, Hogh Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Zaynutdinov, Serkan Emrecan Terzi, Salih, Musrati, Rafa, Gedson, Muçi, Semih

MALMÖ – GALATASARAY

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında İsveç ekibi Malmö ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeni Malmö Stadyumu’nda oynanacak maç, TSİ 20.45’te başlayacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak. İngiltere Futbol Federasyonu’ndan John Brooks, karşılaşmanın hakemi olarak görev yapacak.

Muhtemel 11’ler:

Malmö: Persson, Larsen, Rosler, Zatterström, Busanello, Pena, Johnsen, Rosengen, Christiansen, Bolin, Botheim

Persson, Larsen, Rosler, Zatterström, Busanello, Pena, Johnsen, Rosengen, Christiansen, Bolin, Botheim Galatasaray: Muslera, Metehan, Davinson Sanchez, Nelsson, Jelert, Torreira, Sara, Berkan, Yunus, Mertens, Batshuayi

BAŞAKŞEHİR – HEIDENHEIM

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde Almanya temsilcisi Heidenheim ile karşılaşacak. Mücadele, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda TSİ 20.45’te başlayacak. Maçı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

Muhtemel 11’ler:

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Hamza, Lima, Onur, Deniz, Kemen, Crespo, Figueiredo, Piatek

Muhammed, Duarte, Opoku, Hamza, Lima, Onur, Deniz, Kemen, Crespo, Figueiredo, Piatek Heidenheim: Müller, Busch, Mainka, Siersleben, Theuerkauf, Maloney, Leo Scienza, Wanner, Dorsch, Honsak, Breunig

TÜRK TAKIMLARINDAN YÜKSEK BEKLENTİ

Avrupa sahnesinde Türkiye’yi temsil eden Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir’in alacakları sonuçlar hem UEFA sıralaması hem de Türk futbolunun geleceği açısından büyük önem taşıyor. Temsilcilerimizin Avrupa’daki mücadeleleri, futbolseverler tarafından heyecanla takip ediliyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com