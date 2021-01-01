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PKK’nın korsan gösterilerine katılmıştı! İfadesi şaşkınlık yarattı

Adana’da terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan gösterilere katıldığı, sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 2 kişi ev hapsine çarptırıldı, 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Önceki yıllarda yapılan sokak eylemlerinde örgüt elebaşının fotoğrafını taşıdığı öne sürülen A.T., suçlamaları reddedip, fotoğrafların fotomontaj olduğunu iddia etti.

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PKK’nın korsan gösterilerine katılmıştı! İfadesi şaşkınlık yarattı
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23 Mart 2021 - 12:32
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevruz öncesi terör örgütü PKK/KCK tarafından provokatif eylemlerin önüne geçilmesi ve örgüt faaliyetlerinin deşifresi için çalışma yaptı. TEM ekipleri, daha önce kentte örgüt adına korsan gösterilere katıldığı ve örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 15 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından, TEM ekipleri belirlenen 15 adrese 19 Mart günü şafak vakti operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda, bazı evlerin demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak içeri girildi. Ekipler 15 kişiyi gözaltına alırken, evlerde yapılan aramalarda bazı dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçti.

‘FOTOMONTAJ’ SAVUNMASI YAPTI

Şüphelilerden A.T.’nin, önceki yıllarda yapılan sokak eylemlerine katıldığı ve örgütü simgeleyen paçavra ve terörist elebaşının yer aldığı posteri taşıdığı öne sürüldü. Söz konusu eylemlerdeki fotoğrafları gösterilen A.T.’nin, suçlamaları reddettiği, “Fotoğraflardaki ben değilim. Yüzüme montaj yapılmış” dediği iddia edildi. Ayrıca diğer şüpheliler C.T. ile F.T.’nin de eylemlerde örgütü simgeleyen paçavralarla yürüyüş yaptığı ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheliden aralarında C.T.’nin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı, F.T. ve A.T. ile birlikte 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise ev hapsi cezası aldı.

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