DÜNYANIN EN MUTLU ŞEHİRLERİ AÇIKLANDI

2025 Mutlu Şehir Endeksi sonuçları açıklandı. Dünya genelinde şehirlerin yaşam kalitesi, yönetişim, çevre, ulaşım ve sağlık gibi alanlarda performanslarının değerlendirildiği listeye Türkiye’den İstanbul, İzmir ve Ankara da girmeyi başardı.

Her yıl yayımlanan Mutlu Şehir Endeksi, bu yıl da dikkat çekici sonuçlarla gündemde. Küresel ölçekte yapılan değerlendirmede, şehirler sosyal hizmetler, çevresel sürdürülebilirlik, ekonomi, sağlık sistemleri, vatandaş memnuniyeti ve ulaşım gibi kriterler doğrultusunda puanlandı.

ZİRVE KOPENHAG’IN

Listenin birinci sırasında Danimarka’nın başkenti Kopenhag yer aldı. Şehir; yüksek yönetişim kalitesi, kültürel etkinlik yoğunluğu, çevre dostu politikaları ve ekonomik canlılığıyla zirveye yerleşti. Onu sırasıyla şu şehirler izledi:

Zürih (İsviçre) – 993 puan

Singapur – 979 puan

Aarhus (Danimarka) – 958 puan

Anvers (Belçika) – 956 puan

Seul (Güney Kore) – 942 puan

TÜRKİYE’DEN 3 ŞEHİR LİSTEDE

Türkiye, bu yılki endekste üç şehirle temsil edildi:

İstanbul , listenin 127. sırasına yerleşerek; Madrid, Riyadh ve Birmingham gibi şehirleri geride bıraktı.

İzmir , 143. sıradan listeye girdi.

Ankara ise 198. sıradan listeye dahil oldu ve sadece Houston (ABD) ve Pula (Hırvatistan) gibi az sayıda şehri geçebildi.

Bu sonuçlar, Türkiye’deki büyük şehirlerin yaşam kalitesi açısından hâlâ iyileştirmeye açık alanlara sahip olduğunu da ortaya koydu.

AVRUPA ŞEHİRLERİ ZİRVEDE

Listenin üst sıralarında genel olarak Avrupa şehirlerinin hâkimiyeti dikkat çekti. Stockholm (İsveç), Münih ve Dresden (Almanya), Rotterdam (Hollanda), Viyana (Avusturya), Paris (Fransa) gibi şehirler yüksek puanlarla öne çıktı. Londra ise 842 puanla 31. sırada kaldı; obezite oranının yüksekliği ve bazı altyapı sorunları nedeniyle ilk 20’ye giremedi.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ NELER?

Endeksin hazırlanmasında kullanılan başlıca kriterler şunlar:

Yönetişim ve şeffaflık

Ekonomik refah ve istihdam oranı

Sağlık hizmetlerine erişim

Ulaşım altyapısı

Çevresel sürdürülebilirlik

Sivil katılım ve toplumsal bağlılık

Bu kriterler, şehirlerin hem altyapı hem de vatandaşların günlük yaşam kalitesini yansıtacak şekilde objektif puanlamalarla belirlendi.