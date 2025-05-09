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DÜNYANIN EN MUTLU ŞEHİRLERİ AÇIKLANDI

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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2025 Mutlu Şehir Endeksi sonuçları açıklandı. Dünya genelinde şehirlerin yaşam kalitesi, yönetişim, çevre, ulaşım ve sağlık gibi alanlarda performanslarının değerlendirildiği listeye Türkiye’den İstanbul, İzmir ve Ankara da girmeyi başardı.

Her yıl yayımlanan Mutlu Şehir Endeksi, bu yıl da dikkat çekici sonuçlarla gündemde. Küresel ölçekte yapılan değerlendirmede, şehirler sosyal hizmetler, çevresel sürdürülebilirlik, ekonomi, sağlık sistemleri, vatandaş memnuniyeti ve ulaşım gibi kriterler doğrultusunda puanlandı.

ZİRVE KOPENHAG’IN

Listenin birinci sırasında Danimarka’nın başkenti Kopenhag yer aldı. Şehir; yüksek yönetişim kalitesi, kültürel etkinlik yoğunluğu, çevre dostu politikaları ve ekonomik canlılığıyla zirveye yerleşti. Onu sırasıyla şu şehirler izledi:

  • Zürih (İsviçre) – 993 puan

  • Singapur – 979 puan

  • Aarhus (Danimarka) – 958 puan

  • Anvers (Belçika) – 956 puan

  • Seul (Güney Kore) – 942 puan

TÜRKİYE’DEN 3 ŞEHİR LİSTEDE

Türkiye, bu yılki endekste üç şehirle temsil edildi:

  • İstanbul, listenin 127. sırasına yerleşerek; Madrid, Riyadh ve Birmingham gibi şehirleri geride bıraktı.

  • İzmir, 143. sıradan listeye girdi.

  • Ankara ise 198. sıradan listeye dahil oldu ve sadece Houston (ABD) ve Pula (Hırvatistan) gibi az sayıda şehri geçebildi.

Bu sonuçlar, Türkiye’deki büyük şehirlerin yaşam kalitesi açısından hâlâ iyileştirmeye açık alanlara sahip olduğunu da ortaya koydu.

AVRUPA ŞEHİRLERİ ZİRVEDE

Listenin üst sıralarında genel olarak Avrupa şehirlerinin hâkimiyeti dikkat çekti. Stockholm (İsveç), Münih ve Dresden (Almanya), Rotterdam (Hollanda), Viyana (Avusturya), Paris (Fransa) gibi şehirler yüksek puanlarla öne çıktı. Londra ise 842 puanla 31. sırada kaldı; obezite oranının yüksekliği ve bazı altyapı sorunları nedeniyle ilk 20’ye giremedi.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ NELER?

Endeksin hazırlanmasında kullanılan başlıca kriterler şunlar:

  • Yönetişim ve şeffaflık

  • Ekonomik refah ve istihdam oranı

  • Sağlık hizmetlerine erişim

  • Ulaşım altyapısı

  • Çevresel sürdürülebilirlik

  • Sivil katılım ve toplumsal bağlılık

Bu kriterler, şehirlerin hem altyapı hem de vatandaşların günlük yaşam kalitesini yansıtacak şekilde objektif puanlamalarla belirlendi.

DÜNYANIN EN MUTLU ŞEHİRLERİ AÇIKLANDI
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