DENİZ BAYSAL’DAN HAMİLELİK İDDİALARINA SERT YANIT: “NE KULLANIYORSANIZ BIRAKIN”

Oyuncu Deniz Baysal, sosyal medya hesabında paylaştığı bir fotoğrafla gündeme oturdu. Bornozlu bir pozunda karnını tutar şekilde verdiği poz, hamilelik iddialarını beraberinde getirdi. Ancak Baysal, bu söylentilere sert bir şekilde yanıt vererek konuyu kapattı.

HAMİLELİK İDDİALARINA TEPKİ

Deniz Baysal, bir magazin sayfasının ortaya attığı hamilelik iddialarına Instagram hesabından yanıt verdi. Baysal, “Ne kullanıyorsanız bırakın lütfen.” ifadeleriyle bu söylentilere tepki gösterdi. Oyuncunun bu açıklaması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

DENİZ BAYSAL ÇOCUK KONUSUNDA NE DÜŞÜNÜYOR?

2019 yılında Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile evlenen Deniz Baysal, daha önce yaptığı açıklamalarda çocuk sahibi olma fikrine sıcak bakmadığını belirtmişti. Bir röportajında, “Ben çocuk düşünmüyorum, Barış da benimle aynı düşüncede. Hayatta büyük konuşmamak gerek ama bu konuya çok uzak olduğumu söyleyebilirim.” ifadelerini kullanmıştı. Baysal, çocuk büyütmenin çok zor ve değerli bir sorumluluk olduğunu dile getirmişti.

SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ

Baysal’ın bornozlu pozu ve hamilelik iddialarına verdiği tepki, sosyal medya kullanıcıları arasında farklı yorumlara yol açtı. Bazı takipçileri oyuncuyu desteklerken, bazıları ise iddiaların abartıldığını savundu. Deniz Baysal’ın açıklaması, magazin dünyasında dikkat çekici bir konu haline geldi.

DENİZ BAYSAL’IN NET TUTUMU

Deniz Baysal, özel hayatı hakkında ortaya atılan iddialara karşı her zaman net bir tutum sergilemesiyle biliniyor. Çocuk sahibi olma konusunda daha önce de yaptığı açıklamalarla dikkat çeken oyuncu, bu konuda kendisine yöneltilen soruları açık bir şekilde yanıtlamayı tercih ediyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com