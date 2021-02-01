Pınar Bent Çırağan’daki Büyük Defileye Hazırlanıyor

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Pandemi sürecinde bir ilki yapacak olan Pınar Bent, 7 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda Türkiye’nin en büyük gelinlik defilesini gerçekleştirecek.

2021 koleksiyonunda ağır ve şık, ışıl ışıl modellere yer veren Bent, modellerini Özlem Yıldız, Zahide Yetiş, Didem Taslan, İman Casablanca gibi ünlü isimlerin taşıyacağını söyledi.

Sadece Türkiye değil Uluslararası defileleriyle de adını duyuran, özellikle yine pandemi sürecinde Fashion Tv nin katkılarıyla Beyrut Lübnan’da gerçekleşen ‘World Next Top Model’ Yarışmasının modellerine hazırladığı koleksiyonu ve jüriliği büyük ses getirmişti. Ayrıca bu sene birçok ödüle layık duyulan Pınar Bent, özellikle aynı gecede iki ödül aldığı; Fashion Tv Moda Ödülleri’nin ‘Yılın En İyi Gelinlik Tasarımcısı’ ödülü ve Gelin Damat Dergisi’nin düzenlediği ‘Yılın Popüler Gelinlik Tasarımcısı’ ödülleriyle yine ilklere imza atmıştır.

Kısa zaman önce Engelsiz Yaşam Vakfı’nın düzenlediği ‘11. Yılın En İyileri Ödül Töreni’nde ‘Yılın En Başarılı Markası’ ödülüne sahip olup bu ve birçok sosyal sorumluluk projelerinde de yer alarak, hem tasarımcı kimliğiyle hem de markasıyla zirvedeki yerini sağlamlaştırıyor.