MSB’den Bildiri Tepkisi

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Son dönemde gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve kamuoyuna yansıyan sarıklı amiralle ilgili 104 emekli amiral geceyarısı bir bildiri yayımladı. Emekli amirallerin geceyarısı bildirisine siyasetçilerden tepkiler gecikmedi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır” ifadeleri kullanıldı.

Son dönemde gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve kamuoyuna yansıyan sarıklı amiralle ilgili 104 emekli amiral geceyarısı bir bildiri yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan söz konusu bildiriye sert tepki geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Böyle bir bildiri yayınlamanın demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile bir bütün olan TSK’nın başarılarını görmeyen, görmek istemeyenler hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir.”

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: KAOS SİMSARLIĞI

Emekli amirallerin geceyarısı bildirisine siyasetçilerden de sert tepkiler geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yıllardır içeride, dışarıda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler, kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler; belli. Kahraman milletimiz 15 Temmuz’da sadece FETÖ’cü darbecileri değil, aynı kaynaktan beslendiğini bildiğimiz bütün darbe sevdalılarını da toprağa gömdü. Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka.” ifadeleriyle söz konusu bildiriye tepki gösterdi.

OKTAY: GEREKLİ CEVAP EN NET ŞEKİLDE VERİLECEKTİR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili bildiri yayımlayan emekli amirallere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Oktay, “Mezarlıkta ıslık çalan korkaklar misali, Millet İradesini ve Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşunu hazmedemeyen darbe seviciler demokratik kurumlara, seçilmişlere ve de Türk Silahlı Kuvvetlerine ayar verme hadsizliğinde bulunmuşlar. Bu vesayet muhiplerinin hevesleri en son 15 Temmuz gecesi kursaklarında kalmış, millet olarak unutamayacakları bir ders vermiştik. Bugün de her platformda gerekli cevap en net şekilde verilecektir. Göze alabilene hodrimeydan” ifadelerine yer verdi.

ALTUN: HADDİNİZİ BİLİN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Neymiş, birkaç emekli amiral bir araya gelip bir ‘bildiri’ yazmışlar. 5. kol unsurları da hemen heyecanlanmış. Oturun oturduğunuz yerde.” ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

“O Türkiye eskide kaldı! Bu millet 15 Temmuz’da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin! Siz kimsiniz? Ne hakla milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz? Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu asla unutmayın. Vesayetçiler bir daha asla demokrasimize zarar veremeyecek. Dış güçlerin ezik piyonları büyüyen, güçlenen Türkiye’nin önünü kesemeyecek!”

“VESAYET HEVESLİLERİNE GEÇİT YOK”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bir grup müteakit askerin darbe dönemlerini çağrıştıran açıklaması sadece kendilerini gülünç ve zavallı duruma düşürmüştür. Bilsinler ki aziz milletimiz ve temsilcileri bu zihniyete ve vesayet heveslilerine asla geçit vermeyecektir. Haddinizi bilin ve yerinizde oturun.”

BAKAN SOYLU’DAN TEPKİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Büyük Türk milleti üniformaya aşıktır. Üniformayı taşımak şereftir. O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir. Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz… Ya diğerleri…”

Ardından bir açıklama daha yapan Soylu, “Söyleyeceğimiz cümle şudur; sabrımızı zorlamasınlar. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, devletimize, milletimize, tarihimize, medeniyetimize bağlıyız ve sadığız, biz buradayız. Ülkemizin yapacak çok işi var. Bunları hep birlikte gerçekleştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

SELÇUK: MİLLİ İRADEYE AYAR VERME DEVRİ KAPANDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Türkiye’de milli iradeye ayar verme devri çoktan kapandı. Bu vesayetçi alışkanlıklardan kurtulamayanlar, 15 Temmuz’da milletimizin verdiği cevabı çabuk unutmuş olmalı. Hiç kimse kendini milletin gücünün üstünde göremez!” ifadelerini kullandı.

ÇELİK: HER TÜRLÜ VESAYET ODAĞINA DERS VERİLMİŞTİR, VERİLECEKTİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Bazı emekli amirallerin geçmişteki kötü ve çirkin olayları hatırlatan bir yöntem ve üslupla bildiri yayınlaması kabul edilemez. Bu yöntem ve üslubun siyasi hayatımızda neye karşılık geldiği bellidir.” dedi.

Bir dönem taşıdıkları üniformayı ve sıfatları istismar eden bu kişilerin açıklamasının yok hükmünde olduğunu vurgulayan Çelik, “Bu yaptıkları hem milli iradeye hem de bir dönem taşıdıkları üniformaya saygısızlıktır. Bu, vesayet özlemiyle tutuşan bir zihniyetin canlı olduğunun da kanıtıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Akdeniz’de hak ve menfaatleri için güçlü bir mücadele verirken birtakım emekli askerin suni gündemler üretmek suretiyle Mavi Vatan mücadelesini yürüten Cumhurbaşkanlığı makamını ve Hükümeti hedef almasına en güçlü cevapları vermeye devam edeceklerine vurgu yapan Çelik, şunları kaydetti:

“Seçilmiş siyasi iradeye yönelik kullanılan bu ilkel dili kınıyoruz. Kaldı ki Mavi Vatan’da mücadele veren ordunun başkomutanını cephe gerisinde hedefe koymanın askeri terminolojideki karşılığı da bellidir. Bu zihniyetle siyasi ve hukuki mücadelemiz sürecektir. Bugüne kadar aziz milletimizin karşısında kendisinde bir güç vehmeden her türlü vesayet odağına gereken ders verilmiştir, verilmeye de devam edilecektir.

Deniz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anarak cumhuriyete, demokrasiye, vatana ve Mavi Vatan’a sonuna kadar sahip çıkacağımıza söz veriyoruz.”

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı ikinci paylaşımda, ”Vesayet hevesiyle vatanseverlik bir arada olmaz. Demokrasiye saygısız vatanseverlik olmaz” ifadelerine yer verdi.

KURTULMUŞ: O DEVİRLER GERİDE KALDI! HADDİNİZİ BİLİN

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“Eski Türkiye sevdalısı, vesayetçi, kendisini milli iradenin üstünde gören zihniyetin bazı temsilcileri yayınladıkları sözde bildiri ile siyasete akıl, millete ayar vermeye çalışıyorlar. O devirler geride kaldı! Haddinizi bilin! İçinize sinmese de şunu çok iyi anlayın ki; bu millet, vatanı da mavi vatanı da demokrasiyi de milli iradeyi de bedelini ödeyerek korumuştur ve koruyacaktır.”

DAĞ: SİYASETE BALANS AYARI VERME DÖNEMİNİZ BİTTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“103 emekli amiral, Kanal İstanbul ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi konusunda ortak bir bildiri yayınlamışlar. O özlediğiniz eski Türkiye geride kaldı. Siyasete balans ayarı verme döneminiz bitti. Villalarınızda yeni Türkiye’yi izlemeye devam edin…”

BAHÇELİ: AMİRALLERİN RÜTBELERİ SÖKÜLMELİDİR

103 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları anti demokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi Milliyetçi Hareket Partisi nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir.

Bu kapsamda partimizin görüşü olarak derhal alınması gereken önlemler şu şekildedir:

Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir.

Açıklanan bildirinin çok yönlü adli ve idari soruşturması yapılmalıdır.

Bu rezaletin içinde kimlerin olduğu tevsik ve tespit edilmelidir.