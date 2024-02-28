PFDK sevkleri açıklandı: Dursun Özbek ve Selahattin Baki kararı .

TFF’den yapılan açıklamada, Özbek’in kulüp sosyal medya hesabındaki paylaşımda yer alan “Sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle, Boztepe’nin de “Sportmenliğe aykırı hareketi” ile “Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” gerekçeleriyle disipline gönderildiği belirtildi.