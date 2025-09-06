ÇEYREK FİNALDEYİZ! A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI, İSVEÇ’İ 85-79 YENDİ

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Türkiye, İsveç’i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Letonya’nın başkenti Riga’daki Arena Riga’da oynanan mücadelede milliler, üçüncü periyotta oyunun kontrolünü ele geçirdi ve son çeyrekte İsveç’in beraberlik çabalarını savuşturdu.
Milliler, 9 Eylül Salı günü çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.
Skor Dağılımı:
Türkiye: Larkin 10, Kenan Sipahi, Cedi Osman 17, Ercan Osmani 14, Alperen Şengün 24, Şehmus Hazer 11, Furkan Korkmaz 5, Adem Bona 4, Ömer Faruk Yurtseven, Onuralp Bitim
İsveç: Pantzar 10, Hakanson 16, Larsson 15, Gaddefors 15, Birgander 14, Andersson 5, Ramstedt 4, Borg, Njie
Çeyrek Periyotlar: 1. periyot 20-23, Devre 37-42, 3. periyot 63-55