  1. Haberler
  2. SPOR
  3. ÇEYREK FİNALDEYİZ! A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI, İSVEÇ’İ 85-79 YENDİ

ÇEYREK FİNALDEYİZ! A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI, İSVEÇ’İ 85-79 YENDİ

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Türkiye, İsveç’i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Letonya’nın başkenti Riga’daki Arena Riga’da oynanan mücadelede milliler, üçüncü periyotta oyunun kontrolünü ele geçirdi ve son çeyrekte İsveç’in beraberlik çabalarını savuşturdu.

Milliler, 9 Eylül Salı günü çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

Skor Dağılımı:

  • Türkiye: Larkin 10, Kenan Sipahi, Cedi Osman 17, Ercan Osmani 14, Alperen Şengün 24, Şehmus Hazer 11, Furkan Korkmaz 5, Adem Bona 4, Ömer Faruk Yurtseven, Onuralp Bitim

  • İsveç: Pantzar 10, Hakanson 16, Larsson 15, Gaddefors 15, Birgander 14, Andersson 5, Ramstedt 4, Borg, Njie

Çeyrek Periyotlar: 1. periyot 20-23, Devre 37-42, 3. periyot 63-55

