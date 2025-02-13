AVRUPA LİGİ’NDE DEV GECE

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan dorukta! Türkiye’yi temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray, son 16 play-off turu ilk maçlarında sahaya çıkıyor. Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Anderlecht’i konuk ederken, Galatasaray ise Hollanda ekibi AZ Alkmaar deplasmanına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, kendi sahasında avantajlı bir skor elde etmek isterken, sarı-kırmızılılar deplasmanda güçlü bir performans sergileyerek rövanş için avantaj yakalamayı hedefliyor.

FENERBAHÇE – ANDERLECHT MAÇI DETAYLARI

📅 Tarih: 13 Şubat 2025

⏰ Saat: 20.45

🏟️ Stadyum: Şükrü Saraçoğlu Stadı

📺 Yayıncı: TRT 1

FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL 11’İ

Kaleci: İrfan Can Eğribayat

İrfan Can Eğribayat Savunma: Skriniar, Amrabat, Mert Müldür, Osayi-Samuel

Skriniar, Amrabat, Mert Müldür, Osayi-Samuel Orta Saha: Szymanski, Fred, Kostic

Szymanski, Fred, Kostic Hücum: Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Teknik direktör İsmail Kartal, güçlü hücum hattıyla sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Dzeko, Tadic ve En-Nesyri üçlüsü, Anderlecht savunmasına zor anlar yaşatabilir.

ANDERLECHT’İN MUHTEMEL 11’İ

Kaleci: Coosemans

Coosemans Savunma: Sardella, Adryelson, Hey, Augustinsson

Sardella, Adryelson, Hey, Augustinsson Orta Saha: Dendoncker, Hazard, Stroeykens

Dendoncker, Hazard, Stroeykens Hücum: Verscharen, Huerta, Dolberg

Belçika ekibi, deplasmanda savunma güvenliğini ön planda tutarak hızlı hücumlarla gol arayacak.

AZ ALKMAAR – GALATASARAY MAÇI DETAYLARI

📅 Tarih: 13 Şubat 2025

⏰ Saat: 23.00

🏟️ Stadyum: AFAS Stadı

📺 Yayıncı: TRT 1

GALATASARAY’IN MUHTEMEL 11’İ

Kaleci: Muslera

Muslera Savunma: Jelert, Cuesta, Abdülkerim, Berkan

Jelert, Cuesta, Abdülkerim, Berkan Orta Saha: Kaan, Sara

Kaan, Sara Hücum: Barış Alper, Mertens, Sallai

Barış Alper, Mertens, Sallai Forvet: Morata

Teknik direktör Okan Buruk, deplasmanda Mertens ve Barış Alper Yılmaz gibi hızlı ve teknik oyuncularla etkili bir oyun planı oluşturmayı hedefliyor.

AZ ALKMAAR’IN MUHTEMEL 11’İ

Kaleci: Owusu

Owusu Savunma: Oduro, Kasius, Goes, Penetra, Wolfe

Oduro, Kasius, Goes, Penetra, Wolfe Orta Saha: Mijnans, Clasie, Koopmeiners

Mijnans, Clasie, Koopmeiners Hücum: Addai, Lahdo, Parrot

Hollanda ekibi, özellikle orta sahada oyun kontrolünü elinde tutarak Galatasaray’a karşı direnç göstermek istiyor.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY’IN HEDEFİ TURU GEÇMEK

İki temsilcimiz de UEFA Avrupa Ligi’nde bir üst tura yükselmek için kritik maçlara çıkıyor. Fenerbahçe, Kadıköy’de taraftar desteğiyle avantaj sağlamak, Galatasaray ise deplasmandan güçlü bir skorla dönmek istiyor.

Bu zorlu mücadelelerde temsilcilerimize başarılar dileriz!

Kaynak: https://www.ensonhaber.com