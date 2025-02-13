AVRUPA LİGİ’NDE DEV GECE

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan dorukta! Türkiye’yi temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray, son 16 play-off turu ilk maçlarında sahaya çıkıyor. Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Anderlecht’i konuk ederken, Galatasaray ise Hollanda ekibi AZ Alkmaar deplasmanına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, kendi sahasında avantajlı bir skor elde etmek isterken, sarı-kırmızılılar deplasmanda güçlü bir performans sergileyerek rövanş için avantaj yakalamayı hedefliyor.
FENERBAHÇE – ANDERLECHT MAÇI DETAYLARI
📅 Tarih: 13 Şubat 2025
⏰ Saat: 20.45
🏟️ Stadyum: Şükrü Saraçoğlu Stadı
📺 Yayıncı: TRT 1
FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL 11’İ
- Kaleci: İrfan Can Eğribayat
- Savunma: Skriniar, Amrabat, Mert Müldür, Osayi-Samuel
- Orta Saha: Szymanski, Fred, Kostic
- Hücum: Tadic, Dzeko, En-Nesyri
Teknik direktör İsmail Kartal, güçlü hücum hattıyla sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Dzeko, Tadic ve En-Nesyri üçlüsü, Anderlecht savunmasına zor anlar yaşatabilir.
ANDERLECHT’İN MUHTEMEL 11’İ
- Kaleci: Coosemans
- Savunma: Sardella, Adryelson, Hey, Augustinsson
- Orta Saha: Dendoncker, Hazard, Stroeykens
- Hücum: Verscharen, Huerta, Dolberg
Belçika ekibi, deplasmanda savunma güvenliğini ön planda tutarak hızlı hücumlarla gol arayacak.
AZ ALKMAAR – GALATASARAY MAÇI DETAYLARI
📅 Tarih: 13 Şubat 2025
⏰ Saat: 23.00
🏟️ Stadyum: AFAS Stadı
📺 Yayıncı: TRT 1
GALATASARAY’IN MUHTEMEL 11’İ
- Kaleci: Muslera
- Savunma: Jelert, Cuesta, Abdülkerim, Berkan
- Orta Saha: Kaan, Sara
- Hücum: Barış Alper, Mertens, Sallai
- Forvet: Morata
Teknik direktör Okan Buruk, deplasmanda Mertens ve Barış Alper Yılmaz gibi hızlı ve teknik oyuncularla etkili bir oyun planı oluşturmayı hedefliyor.
AZ ALKMAAR’IN MUHTEMEL 11’İ
- Kaleci: Owusu
- Savunma: Oduro, Kasius, Goes, Penetra, Wolfe
- Orta Saha: Mijnans, Clasie, Koopmeiners
- Hücum: Addai, Lahdo, Parrot
Hollanda ekibi, özellikle orta sahada oyun kontrolünü elinde tutarak Galatasaray’a karşı direnç göstermek istiyor.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY’IN HEDEFİ TURU GEÇMEK
İki temsilcimiz de UEFA Avrupa Ligi’nde bir üst tura yükselmek için kritik maçlara çıkıyor. Fenerbahçe, Kadıköy’de taraftar desteğiyle avantaj sağlamak, Galatasaray ise deplasmandan güçlü bir skorla dönmek istiyor.
Bu zorlu mücadelelerde temsilcilerimize başarılar dileriz!
Kaynak: https://www.ensonhaber.com