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AVRUPA LİGİ’NDE DEV GECE

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan dorukta! Türkiye’yi temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray, son 16 play-off turu ilk maçlarında sahaya çıkıyor. Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Anderlecht’i konuk ederken, Galatasaray ise Hollanda ekibi AZ Alkmaar deplasmanına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, kendi sahasında avantajlı bir skor elde etmek isterken, sarı-kırmızılılar deplasmanda güçlü bir performans sergileyerek rövanş için avantaj yakalamayı hedefliyor.

FENERBAHÇE – ANDERLECHT MAÇI DETAYLARI

📅 Tarih: 13 Şubat 2025
Saat: 20.45
🏟️ Stadyum: Şükrü Saraçoğlu Stadı
📺 Yayıncı: TRT 1

FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL 11’İ

  • Kaleci: İrfan Can Eğribayat
  • Savunma: Skriniar, Amrabat, Mert Müldür, Osayi-Samuel
  • Orta Saha: Szymanski, Fred, Kostic
  • Hücum: Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Teknik direktör İsmail Kartal, güçlü hücum hattıyla sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Dzeko, Tadic ve En-Nesyri üçlüsü, Anderlecht savunmasına zor anlar yaşatabilir.

ANDERLECHT’İN MUHTEMEL 11’İ

  • Kaleci: Coosemans
  • Savunma: Sardella, Adryelson, Hey, Augustinsson
  • Orta Saha: Dendoncker, Hazard, Stroeykens
  • Hücum: Verscharen, Huerta, Dolberg

Belçika ekibi, deplasmanda savunma güvenliğini ön planda tutarak hızlı hücumlarla gol arayacak.

AZ ALKMAAR – GALATASARAY MAÇI DETAYLARI

📅 Tarih: 13 Şubat 2025
Saat: 23.00
🏟️ Stadyum: AFAS Stadı
📺 Yayıncı: TRT 1

GALATASARAY’IN MUHTEMEL 11’İ

  • Kaleci: Muslera
  • Savunma: Jelert, Cuesta, Abdülkerim, Berkan
  • Orta Saha: Kaan, Sara
  • Hücum: Barış Alper, Mertens, Sallai
  • Forvet: Morata

Teknik direktör Okan Buruk, deplasmanda Mertens ve Barış Alper Yılmaz gibi hızlı ve teknik oyuncularla etkili bir oyun planı oluşturmayı hedefliyor.

AZ ALKMAAR’IN MUHTEMEL 11’İ

  • Kaleci: Owusu
  • Savunma: Oduro, Kasius, Goes, Penetra, Wolfe
  • Orta Saha: Mijnans, Clasie, Koopmeiners
  • Hücum: Addai, Lahdo, Parrot

Hollanda ekibi, özellikle orta sahada oyun kontrolünü elinde tutarak Galatasaray’a karşı direnç göstermek istiyor.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY’IN HEDEFİ TURU GEÇMEK

İki temsilcimiz de UEFA Avrupa Ligi’nde bir üst tura yükselmek için kritik maçlara çıkıyor. Fenerbahçe, Kadıköy’de taraftar desteğiyle avantaj sağlamak, Galatasaray ise deplasmandan güçlü bir skorla dönmek istiyor.

Bu zorlu mücadelelerde temsilcilerimize başarılar dileriz!

Kaynak: https://www.ensonhaber.com

AVRUPA LİGİ’NDE DEV GECE
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