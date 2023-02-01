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Peş peşe skandal Türkiye açıklamaları…

Peş peşe skandal Türkiye açıklamaları…
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01 Şubat 2023 - 10:26

Yunanistan Başkanı Kyriakos Miçotakis yaptığı yeni açıklama yine Türkiye’yi hedef aldı. Yunan Başbakan Türkiye’yi şikayet etmeye devam etti ve skandal bir Türkiye suçlamasını dile getirdi. ABD’li Senatör Van Hollen’ın Türkiye sözleri ise Yunan basınının manşetlerini süsledi.

Komşu Yunanistan’da gündem bir kez daha Türkiye.

Son günlerde yaptığı skandal açıklamalar ile sürekli Türkiye’yi hedef alan Yunanistan Başkanı Kyriakos Miçotakis, bir kez daha Ankara’yı hedef aldı.

Yunan Başbakan Japon Nikkei Asia’ya konuştu skandal bir Türkiye suçlamasını dile getirdi.

Ukrayna savaşında NATO’nun konumuna dikkat çeken Yunan Başbakan, Türkiye’nin NATO üyesi olarak adım atması gerektiğini söyledi.

Bu konuda Türkiye’nin taraf olmaktan kaçındığını ve Rusya ile ilişkilerine devam ettiğinin altını çizen Miçotakis, ‘Türkiye’nin NATO içindeki konumu çok sayıda NATO üyesini hüsrana uğrattı’ dedi.

Türkiye’nin Rusya ile özel bir ekonomik ilişkisinin olması nedeniyle büyük fayda sağladığını öne süren Miçotakis, NATO üyesi bir ülkenin böyle bir politika izleyemeyeceğini iddia etti.

Gazete haberi ‘Yunanistan Başbakanı Türkiye’yi Ukrayna savaşında ikili oynamakla suçladı’ başlığı ile okurlarına sundu.

Haberde şu ifadeler yer aldı;

‘Miçotakis, Moskova’ya yaptırım uygulamayan ve İsveç ile Finlandiya’nın askeri ittifaka katılımını onaylamayı reddeden Ankara’ya sert çıktı.’

ABD’Lİ SENATÖRDEN F-16 ŞARTI

ABD’li Senatör Van Hollen’ın Türkiye sözleri ise Yunan basınının manşetlerini süsledi. Hollen’in açıklamalarını haberleştiren Kathimerini  ‘NATO’nun İskandinavya genişlemesini onaylamazsa Türkiye için F-16’lar yok’ başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Hollen’ın Türkiye’yi ‘vefasız bir müttefik’ olmakla suçladığını yazan Yunan gazete haberinde şu ifadelere yer verdi;

‘Hollen Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğini engellemeye devam eden Ankara’ya yeni yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu’

Demokrat Parti’li senatör açıklamasında ‘Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini onaylamadan F-16 satışına onay verilecek hiçbir senaryo yok. Eğer İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğini kabul etmezse Türkiye’ye F-16 satılmayacak. Eğer Biden yönetimi şimdi Kongre’ye F-16 satışı için resmi bir bilgilendirme geçerse buna bir ret hamlesi gelecektir’ ifadelerine yer verdi.

GERGİNLİK F-16 AÇIKLAMASI İLE BAŞLAMIŞTI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis’in ABD’deki açıklamaları sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek ‘Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum’ demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın ‘Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir’ sözleri ise ayakta alkışlanmıştı.

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