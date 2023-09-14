Apple’ın tanıtım sırasında bahsetmediği 7 iPhone 15 Pro özelliği

Apple’ın Wonderlust etkinliğinde iPhone 15 serisi resmi olarak tanıtıldı. Ama bu etkinlikte neredeyse hiç bahsedilmeyen bazı iPhone 15 Pro özelliği de var.

Wonderlust etkinliğinin sona ermesiyle birlikte, artık iPhone 15 serisi resmi olarak hayatımıza girmiş oldu. Artık iPhone 15 ve iPhone 15 Pro’ların pek çok yeniliğini biliyoruz. Ama Apple’ın tanıtım sırasında bahsetmediği bazı iPhone 15 Pro özellikleri de var.

Chip dergisinin haberine göre, o özellikler şöyle:

Ağırlık

Apple, bunların şimdiye kadar üretilen en hafif Pro iPhone’lar olduğunu söylemekle yetindi ama resmi değerleri vermedi. iPhone 14 Pro 206 gram ve iPhone 14 Pro Max 240 gram ağırlığındayken, Apple iPhone 15 Pro 187 grama ve Pro Max 221 grama düştü.

Yeni U2 çipi

Muhtemelen tahmin etmişsinizdir, ancak yeni iPhone Pro modelleri de yeni U2 çipine sahip. Bu çip, eskisinden üç kat daha yüksek menzilde bağlantı kurmanızı sağlıyor ve “Arkadaşlarımı Bul” için Hassas Bulma’yı (Precision Finding) kullanmanın yeni bir yolu. Böylece kullanıcılar konumlarını paylaşabiliyor ve kalabalıkta bile birbirlerini bulabiliyorlar.

Wi-Fi 6E standardı

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, 2 kata kadar daha yüksek hızlar da dahil olmak üzere daha yüksek kablosuz performans için Wi-Fi 6E’yi destekliyor.

Qi2 kablosuz şarj

Yeni iPhone 15 Pro, MagSafe ve yakında çıkacak Qi2 kablosuz şarjı destekliyor.

Dijital yakınlaştırma

Daha küçük olan Pro modeli 15x’e kadar dijital yakınlaştırma yapabilirken, 5x’e kadar optik yakınlaştırmaya sahip olan Pro Max sürümü 25x’e kadar dijital yakınlaştırma yapabiliyor.

Akıllı HDR 5

Apple yeni Akıllı HDR’dan bahsetti, ancak resmi web sitesinde buna Akıllı HDR 5 diyor. Fotoğrafların, Fotoğraflar uygulamasında görüntülendiğinde daha parlak vurgulara, daha zengin orta tonlara ve daha derin gölgelere sahip olmasını sağlıyor. Bu gelişmiş HDR işleme üçüncü taraf uygulamalar tarafından da kullanılabilir, böylece görüntüler çevrimiçi paylaşıldığında daha da iyi görünebilir.