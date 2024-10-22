Perinçek’ten Bahçeli’nin “Öcalan” çağrısına tepki: Erdoğan ve AKP bu önerilere ortak olmaz

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Devlet Bahçeli’nin PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik çağrısının ardından yaptığı açıklamada, “Bahçeli’nin konuşması hakkında ancak pervasızlık saptaması yapabiliyoruz. Bu hangi kanun, hangi devlet? Ancak ABD ve İsrail kanunları olabilir. Bu önerilere ne Cumhurbaşkanı, ne AK Parti, ne de herhangi bir milliyetçi ortak olur” ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Bugün kitabın ortasından hiçbir yoruma ihtiyaç bırakmayacak nitelikte konuşacağım” diyerek, PKK lideri Abdullah Öcalan’a çağrı yaptı ve “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiği, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığını gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı’dan DEM‘e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız. Vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız” ifadelerini kullandı. Bahçeli’nin sözleri siyaset kulislerini hareketlendirirken, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Bu önerilere ne Cumhurbaşkanı, ne AK Parti, ne de herhangi bir milliyetçi ortak olur” açıklamasında bulundu.
Doğu Perinçek, şunları söyledi:
“Bahçeli’nin konuşması hakkında ancak pervasızlık saptaması yapabiliyoruz. Bu hangi kanun hangi devlet? Ancak ABD ve İsrail kanunları olabilir. Bahçeli, PKK’ya cüret veriyor. Başka bir manası yok. Bu konuşmalar sürdürüldüğü zaman PKK’nın büyümesinden başka hiçbir sonuç gelmez. Bahçeli’yi PKK alkışlıyor. Bu önerilere ne Cumhurbaşkanı, ne AK Parti, ne de herhangi bir milliyetçi ortak olur.
“Türk milleti bu planı kabul etmeyecek”
Türk Devletinin Suriye ile işbirliği girişimini dinamitlemeye dönük bir konuşma. Bahçeli, ABD-İsrail planını Türkiye’nin önüne koyuyor. Türk milleti bu planı kabul etmeyecek. MHP’nin Türk milletine bağlı yönetici ve üyeleri de bu plana teslim olmayacaktır. Türk milletinin, Türk devletinin, Türk milliyetçiliğinin Devlet Bahçeli’den umduğu hiçbir şey yoktur. O artık PKK’nın ve ABD-İsrail’in umududur. Hükümeti dağıtmaya, Türkiye’yi kaosa sürüklemeye dönük bir planın içinde.
“DEM Parti kapatılacak”
PKK’yı Amerika’nın elinden alamazsınız. Onların aralarındaki bağ sratejiktir. Onların hedefi Türkiye’yi ve bölge ülkelerini bölerek sözde Kürdistan, özde İkinci İsrail yaratmaktır. ABD-İsrail’siz PKK olmaz. Devlet Bahçeli kendisine verilen rolü oynuyor. Oyun kuran değil, oyuncudur. Devlet Bahçeli’nin sahneye itildiği bu planı bozguna uğratmak için bütün Türk milletini göreve çağırıyoruz. Türk milletinin Vatan Partisi var. Apo’dan destek alan planların geçerliliği yok. Geçerli olan şudur: DEM Parti kapatılacak.
Öcalan’ın Meclis’e gelip nutuk atma ihtimali sıfırdır. Ama şu olacaktır: DEM’liler İmralı’ya gideceklerdir. Orada birbirlerine istedikleri kadar nutuk atsınlar. Bütün vatanseverleri, halkçıları, devletçileri; bütün milletimizi ve öncüleri ABD-İsrail planlarına karşı Vatan Partisi’nde örgütlenmeye çağırıyoruz.”