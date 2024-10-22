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Bahçeli’nin Öcalan sözlerine CHP’den ilk açıklama! ‘Öcalan için af istedi’

Bahçeli’nin Öcalan sözlerine CHP’den ilk açıklama! ‘Öcalan için af istedi’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Ekim 2024 - 15:35
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Devlet Bahçeli’nin “Öcalan gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantısında konuşsun” açıklamasına tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli‘nin “Öcalan gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantısında konuşsun” açıklamasına tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, Sözcü’ye yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

Söylediklerinin neye işaret ettiğini bilmiyor. Biz açıklayalım. Geçen hafta tecrit kaldırılsın diyen Bahçeli, bu hafta da gelsin Meclis’te DEM grubunda konuşsun diyerek Öcalan için af çıkarılsın demiştir. Bunun af olmadan diğer türlüsü imkansızdır. Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan için af istemiştir.

Umut hakkı için de bir yasal düzenleme istiyor. Son derece yanlış bir noktadan başlıyor. ‘İmralı canisi’ dediği kişiden çözüm bekliyor. Son derece talihsiz bir konuşmadır. Ağırlaştırılmış müebbet alan bir kişinin yeni bir düzenlemeyle Meclis’te konuşsun demiyoruz barış istiyoruz.

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