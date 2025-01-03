ÜNLÜ ŞARKICI NEZ’DEN AHLAKSIZ TEKLİFE SERT TEPKİ

Ünlü şarkıcı Nez, sosyal medya üzerinden kendisine yapılan ahlaksız bir teklifi ifşa ederek büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçe Kongre üyesi olduğu iddia edilen bir kişinin, Nez’e 3.000 veya 4.000 dolar karşılığında özel bir buluşma teklif ettiği öğrenildi. Nez, bu mesajları sosyal medya hesabında paylaşarak, duruma sert tepki gösterdi ve hukuki yollara başvuracağını duyurdu.

NEZ’İN İFŞASI VE TAKİPÇİLERİNİN DESTEK MESAJLARI

Nez, yaşadığı olayı tüm çıplaklığıyla sosyal medya üzerinden paylaşarak sessiz kalmayacağını açıkladı. Şarkıcıya kısa sürede binlerce destek mesajı yağarken, takipçileri bu tür tacizlere karşı net bir duruş sergilediği için Nez’i tebrik etti.

ALİ KOÇ’TAN HIZLI MÜDAHALE

Olayın ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un devreye girdiği ve ilgili kişinin üyeliğinin askıya alınması talimatını verdiği iddia edildi. Ayrıca, bu kişinin statlara girişinin yasaklanması yönünde de adımlar atıldığı öğrenildi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Nez, bu tür ahlaksız tekliflere karşı sessiz kalmayacağını ve hukuki yollarla hakkını arayacağını belirtti. Konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kimsenin, bir başkasının onurunu ve kişiliğini zedeleme hakkı yoktur. Bu durumu mahkemeye taşıyarak emsal bir karar alınmasını sağlayacağım.” dedi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI

Nez’in ifşası, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı, ünlü isimlerin maruz kaldığı tacizlere dikkat çekerek bu tür olayların son bulması gerektiğini vurguladı. Nez’in kararlı duruşu, benzer olaylarla karşılaşan kişilere cesaret verdiği için takdir topladı.

BENZER OLAYLAR İÇİN EMSAL TEŞKİL EDEBİLİR

Nez’in başlattığı hukuki sürecin, benzer durumların önlenmesi adına önemli bir örnek teşkil etmesi bekleniyor. Şarkıcının yaşadığı bu olay, taciz ve ahlaksız tekliflere karşı toplumsal duyarlılığın artmasına katkı sağladı.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr