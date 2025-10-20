“Ferdi Tayfur’un Vefatının Ardından Tuğçe Tayfur’dan İlk Açıklama”

Tuğçe Tayfur, babası Ferdi Tayfur’un vefatının ardından gündeme gelen miras tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur’un kızı, geçtiğimiz akşam İstanbul Bebek’te açtığı mekânın lansmanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tayfur, babasının ölümünden sonra ailesi arasında yaşanan miras kavgasıyla ilgili sessizliğini bozdu ve konuyu net bir şekilde değerlendirdi.

Gazetecilerin, “Kırgınlıklar devam ediyor mu?” sorusuna Tayfur, “Akrabalarımızla kırgınlığımız devam ediyor ama kardeşlerimle aramda hiçbir problem yok” yanıtını verdi. Tuğçe Tayfur, süreç boyunca yaşananların aile içi meseleler olduğunu ve kardeşleriyle arasının sağlam olduğunu vurguladı. Ayrıca süreci takip etmeyi bıraktıklarını ifade ederek, artık geçmişte kalan meselelerin kendileri için önemini yitirdiğini belirtti.

Tayfur’un eşi Muhammet Aydın da söz alarak, “Hiçbir kırgınlık yok, biz aileyiz. Kızımız bazen cahillik yapabilir, ben de yaşım gereği bazı şeylerde sükût ettim. Artık aile meselesi tamamen bitti” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Tayfur ailesi arasında medyada tartışmalara konu olan miras kavgasının kapanma noktasına geldiğini gösterdi.

Tuğçe Tayfur, mekân açılışı sırasında yaptığı açıklamada hem babasının hatırasına olan bağlılığını hem de kardeşleriyle güçlü bağlarını koruduğunu gösterdi. Şarkıcının bu samimi ve net açıklamaları, kamuoyunda aile içi gerginlikler konusunda kafalardaki soru işaretlerini büyük ölçüde gidermiş oldu. Tayfur, bundan sonraki süreçte hem aile ilişkilerini hem de kendi iş hayatını ön planda tutacağını vurguladı.