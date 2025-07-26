NOW TV’DE YENİ SEZONUN YILDIZI “GÜZELKOY”

NTC Medya imzalı Güzelkoy, yeni yayın döneminde Now TV ekranlarında fırtına gibi esecek. Kadrosu, atmosferi ve güçlü temasıyla dikkat çeken dizi, kadın dayanışmasını merkeze alan hikâyesiyle sezona damga vuracak projelerin başında geliyor.

Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Semih Bağcı otururken; senaryosu başarılı kalemler Yekta Torun ve Hilal Yıldız tarafından kaleme alındı.

DÖRT KADIN, BİR KASABA VE DERİN SIRLAR

Güzelkoy, dört kadının dostluğu etrafında şekillenen duygusal bir kasaba hikâyesi sunuyor. Leman (Burçin Terzioğlu), yıllar sonra çocukluk kasabasına dönerek geçmişiyle yüzleşirken, Şahika (Duygu Sarışın), Mine (Selin Şekerci) ve Suzi (Gökçe Eyüboğlu) ile olan bağlar yeniden şekilleniyor. Aşk, aile, dayanışma ve sırlarla örülü bu hikâye, izleyiciyi içine çekecek.

TAYANÇ AYAYDIN’DAN DEMİR ARIKAN SÜRPRİZİ

Dizinin erkek başrolü, son olarak açıklanan bilgiye göre Tayanç Ayaydın oldu. Ayaydın, kasabanın idealist cerrahı Demir Arıkan karakterini canlandıracak. Yardımsever yapısıyla bilinen Demir, bir yandan oğlu Karan ile ilgilenirken diğer yandan Leman’la gelişen bağıyla izleyiciye duygu yüklü sahneler yaşatacak. Doktor Demir karakteri, Güzelkoy’un duygusal damarlarından birini oluşturacak.

ADA ROLÜNDE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Dizinin genç kadın karakteri Ada için kulislerde sıkça adı geçen Mina Demirtaş ile henüz resmi bir anlaşma sağlanamadı. Yapımcıların görüşmelere devam ettiği, rol için başka alternatiflerin de gündeme geldiği öğrenildi. Ada karakteriyle ilgili açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

GÖRSEL ZENGİNLİK EGE’DE HAYAT BULUYOR

Dizi, Urla ve Seferihisar gibi Ege’nin en doğal ve estetik lokasyonlarında çekilecek. Kasaba havası, deniz ve doğa görüntüleriyle birleşen hikâye, görselliğiyle de izleyiciden tam not alacak. Ağustos ayında sete çıkacak olan Güzelkoy, Eylül 2025 itibarıyla Now TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Güzelkoy, güçlü kadın karakterleri, Ege’nin sıcaklığı ve dramatik yapısıyla bu sezonun en çok izlenecek dizileri arasında yer almaya hazırlanıyor. Karakter derinliği, sürükleyici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla Now TV’nin yeni sezon yıldızı olmaya aday.