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Cinsel ilişki skandalıyla gündeme gelen festivale katılan Yağmur Ünal, video paylaştı

Cinsel ilişki skandalıyla gündeme gelen festivale katılan Yağmur Ünal, video paylaştı
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19 Eylül 2022 - 17:05
ABD’nin en büyük festivali kabul edilen Burning Man, geçtiğimiz yıllarda sahnede cinsel ilişki skandalıyla gündeme gelmişti. Dünyanın en uçuk festivallerinden biri olarak bilinen festivale, Türkan Şoray’ın Yağmur Ünal da katıldı. Ünal, çektiği videoyu takipçileriyle paylaştı.

Cinsel ilişki skandalıyla gündeme gelen festivale katılan Yağmur Ünal, video paylaştı - Sayfa 1

Coachella ile birlikte ABD’nin en büyük festivali kabul edilen Burning Man, 2019 yılında binlerce kişinin önünde gerçekleşen cinsel ilişki rezaletiyle tüm dünyada konuşuldu.

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Cinsel ilişki skandalıyla gündeme gelen festivale katılan Yağmur Ünal, video paylaştı - Sayfa 2

Dünyaca ünlü Grammy ödüllü DJ Flume’un sahnede bir hayranıyla cinsel ilişkiye girmesi, gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Cinsel ilişki skandalıyla gündeme gelen festivale katılan Yağmur Ünal, video paylaştı - Sayfa 3

FESTİVAL HAYLİ İLGİNÇ

Olay yaratan skandal olay sonrasında tüm gözler olayın gerçekleştiği Burning Man Festivali’ne çevrildi.

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Cinsel ilişki skandalıyla gündeme gelen festivale katılan Yağmur Ünal, video paylaştı - Sayfa 4

İngiliz Daily Mirror gazetesi, festivalin ardındaki karanlık gerçekleri haberine taşıdı.

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Cinsel ilişki skandalıyla gündeme gelen festivale katılan Yağmur Ünal, video paylaştı - Sayfa 5

Burning Man, bundan 33 yıl önce, hippie kültürüne selam çakan, bağımsız bir festival olarak başladı.

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Cinsel ilişki skandalıyla gündeme gelen festivale katılan Yağmur Ünal, video paylaştı - Sayfa 6

1986 yılında, San Francisco’da bulunan Baker Plajı’nda Larry Harvey ve Jerry James tarafından gerçekleştirilen festivalin en önemli anı, ahşap bir adam kuklasının ateşe verilmesiydi.

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Cinsel ilişki skandalıyla gündeme gelen festivale katılan Yağmur Ünal, video paylaştı - Sayfa 7

YAĞMUR ÜNAL DA KATILDI

Burning Man Festivali şimdilerde ise Türkiye’den Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’ın katılması nedeniyle gündemde. Ünal, festivalden çektiği videoyu da takipçileriyle paylaştı.

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Cinsel ilişki skandalıyla gündeme gelen festivale katılan Yağmur Ünal, video paylaştı - Sayfa 8

İşte o video…

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Cinsel ilişki skandalıyla gündeme gelen festivale katılan Yağmur Ünal, video paylaştı - Sayfa 9
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Cinsel ilişki skandalıyla gündeme gelen festivale katılan Yağmur Ünal, video paylaştı - Sayfa 10
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Cinsel ilişki skandalıyla gündeme gelen festivale katılan Yağmur Ünal, video paylaştı - Sayfa 11
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Cinsel ilişki skandalıyla gündeme gelen festivale katılan Yağmur Ünal, video paylaştı - Sayfa 12
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Cinsel ilişki skandalıyla gündeme gelen festivale katılan Yağmur Ünal, video paylaştı - Sayfa 13
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Cinsel ilişki skandalıyla gündeme gelen festivale katılan Yağmur Ünal, video paylaştı - Sayfa 14
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Cinsel ilişki skandalıyla gündeme gelen festivale katılan Yağmur Ünal, video paylaştı - Sayfa 15
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Cinsel ilişki skandalıyla gündeme gelen festivale katılan Yağmur Ünal, video paylaştı - Sayfa 16
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Cinsel ilişki skandalıyla gündeme gelen festivale katılan Yağmur Ünal, video paylaştı - Sayfa 17
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Cinsel ilişki skandalıyla gündeme gelen festivale katılan Yağmur Ünal, video paylaştı - Sayfa 18
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Cinsel ilişki skandalıyla gündeme gelen festivale katılan Yağmur Ünal, video paylaştı - Sayfa 20
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Cinsel ilişki skandalıyla gündeme gelen festivale katılan Yağmur Ünal, video paylaştı - Sayfa 21
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Cinsel ilişki skandalıyla gündeme gelen festivale katılan Yağmur Ünal, video paylaştı - Sayfa 22
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Cinsel ilişki skandalıyla gündeme gelen festivale katılan Yağmur Ünal, video paylaştı - Sayfa 23
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Cinsel ilişki skandalıyla gündeme gelen festivale katılan Yağmur Ünal, video paylaştı - Sayfa 24
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Cinsel ilişki skandalıyla gündeme gelen festivale katılan Yağmur Ünal, video paylaştı - Sayfa 25

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