Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun Bodrum tatili sürüyor

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Geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki gün Türkbükü’nde denize girerken görüntülendi. Çifte, Erken’in oğlu Eymen de eşlik etti

Ece Erken’in, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla aşk yaşadığı haberleri uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı. Bir dargın bir barışık ilişkilerine yeniden şans veren çift, geçtiğimiz hafta Bodrum’da nikah masasına oturmuştu.

Habertürk’ten Onur Aydın’ın haberine göre; Balayı için başka bir yeri tercih etmeyen aşıklar, Türkbükü’ndeki tatillerine devam ediyor.

Önceki gün denizde görüntülenen çiftin keyfi yerindeydi. Erken ile Mahmutyazıcıoğlu’na, ünlü sunucunun iş insanı Serkan Uçar ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Eymen’in de eşlik ettiği görüldü. Sıcaktan bunalan Erken ve Mahmutyazıcıoğlu, gün boyu denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Çift, bir ara yanlarına Eymen’i de alarak jet ski’ye bindi.