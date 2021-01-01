HaberKonseyi

Eski Eşi Sessizliğini Bozdu

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Eski Eşi Sessizliğini Bozdu
3 views
26 Ağustos 2021 - 13:19
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Nagehan Kaşıkçı, eski eşi Necati Şaşmaz’ın boşanma sürecinde mahkemeye verdiği “Sahte rapor sundu” iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Nagehan Kaşıkçı eski eşi, ünlü oyuncu Necati Şaşmaz’ın “Sahte rapor sundu” iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Nagehan Kaşıkçı açıklamada, “Dün itibariyle basında çıkan, şahsımı ve çocuklarımı ilgilendiren asılsız haberler nedeniyle açıklama yapma gereği duydum. Medyada bahsi geçen ‘sahte rapor’ iddiası tamamen gerçek dışı olup, kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir.” ifadelerini kullandı.

“ÖNCEKİ 3 RAPORLA AYNI DOĞRULTUDADIR”

Kaşıkçı açıklamasının devamında, “Nitekim bizzat mahkemenin talebi üzerine Anadolu Adliyesi Adli Destek Birimi psikolog ve pedagog uzman heyeti, Adli Tıp Kurumu ve Marmara Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı uzman hekimleri tarafından tanzim edilen üç ayrı rapor, sahte olduğu iddia edilen rapor ile tamamen aynı doğrultudadır. Çocuğumun tarikat oluşumu nedeniyle uğradığı psikolojik zararlar, raporların tamamında çok açık bir şekilde ifade edilmiştir” dedi.

“SAHTE RAPOR İDDİASI İFTİRADAN ÖTEYE GEÇEMEMİŞTİR”

Kaşıkçı, “Dolayısıyla ileri sürülen sahte rapor iddiası, bahsi geçen kurum ve hekimlere saygısızca yöneltilmiş iftiradan öteye geçememektedir. Çocuklarımın babasının kendi kusurlarını kamufle etmek amacıyla mesleğini dürüstçe icra eden hekimlere ithamda bulunmak yerine çocuklarının sağlıklı birer birey olarak yetişmeleri için çaba sarf etmesi en büyük temennimdir. Bu konuda anneleri olarak her türlü gayreti gösterdiğimi, çocuklarımın pedagojik tedavi süreçlerini titizlikle takip ettiğimi bildirmek isterim. Son olarak çocuklarımın babasının da mensubu olduğu, dini ve ahlaki değerlere tamamen aykırı tarikat kisvesi altındaki bu oluşumdan çocuklarımı korumak ve uzak tutmak adına hukuki mücadelemi sürdürdüğümü ve sürdüreceğimi de kamuoyuna saygılarımla bildiririm” ifadelerini kullandı.

 

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Defne Samyeli Bu Görüntülerden RahatsızDefne Samyeli Bu Görüntülerden Rahatsız
Dövmesi Olay OlduDövmesi Olay Oldu
Kirli Oyunlarını Ortaya ÇıkaracağımKirli Oyunlarını Ortaya Çıkaracağım
Kaçmasaydık Ölebilirdik !Kaçmasaydık Ölebilirdik !
Akit’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Üstü Kapalı TehditAkit’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Üstü Kapalı Tehdit
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şevval Sam Hedef Gösterildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Defne Samyeli Bu Görüntülerden Rahatsız
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dövmesi Olay Oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kirli Oyunlarını Ortaya Çıkaracağım
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Yılmaz’ın Yazısı Erdoğan’ı Kızdıracak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sedat Peker’den Ağır Suçlamalar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kaçmasaydık Ölebilirdik !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Akit’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Üstü Kapalı Tehdit
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Parayla Aşı Olmuş Gibi Gösteriyorlar !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eski Eşi Sessizliğini Bozdu
SON DAKİKA HABERLERİ
Şevval Sam Hedef GösterildiAğustos 26, 2021-5:11 pm
Defne Samyeli Bu Görüntülerden RahatsızAğustos 26, 2021-4:54 pm
Dövmesi Olay OlduAğustos 26, 2021-4:39 pm
Kirli Oyunlarını Ortaya ÇıkaracağımAğustos 26, 2021-4:14 pm
Kaçmasaydık Ölebilirdik !Ağustos 26, 2021-1:57 pm
Akit’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Üstü Kapalı TehditAğustos 26, 2021-1:43 pm
Parayla Aşı Olmuş Gibi Gösteriyorlar !Ağustos 26, 2021-1:32 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.