İHRAÇ EDİLEN ATATÜRKÇÜ TEĞMENLER ABB’DE GÖREVE BAŞLADI

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen Atatürkçü teğmenlerden 4’ü, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) bünyesinde göreve başladı. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın davetiyle süreci olumlu sonuçlanan teğmenler, artık belediye personeli olarak kamuda hizmet verecek.

Hatırlanacağı üzere, 30 Ağustos 2023’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan 5 teğmen, bu eylemleri gerekçe gösterilerek Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş ve sonrasında TSK’dan ihraç edilmişti.

Teğmenler ve birlikte ihraç edilen komutanları, hukuki mücadele başlatmış; kamuoyunun desteğiyle birlikte gündemde kalmıştı.

10 KASIM TÖRENİ’NDEKİ TEPKİ DE GÖREVE DÖNÜŞLE SONUÇLANDI

Gazeteci Müyesser Yıldız’ın aktardığına göre, 2023 yılında Tuzla Piyade Okulu’ndaki 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni sırasında yaşanan olayların ardından ihraç edilen bazı teğmenler de ABB kadrosunda göreve başladı.

İşbaşı yapan 4 teğmenin dışında, davet edilen ancak sürece dahil olmayan Ebru Eroğlu haricindeki tüm isimler belediye bünyesinde istihdam edildi.

SİYASİ DESTEK VE TOPLUMSAL DUYARLILIK

Teğmenlere verilen desteğin ilk günlerinden itibaren kamuoyunda geniş yankı uyandırdığı biliniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genç subaylara tazminat desteği vereceklerini açıklamış, Mansur Yavaş ise açık bir şekilde “Teğmenlere sahip çıkacağız” demişti.

Yeniden kamu görevine başlayan teğmenler, sosyal medyada “Cumhuriyetin evlatları yalnız değildir” mesajlarıyla büyük destek gördü.