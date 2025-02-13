ADALET AKADEMİSİ TEKLİFİ TBMM’DE KABUL EDİLDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi’nin 17 maddesi kabul edildi. Yeni düzenlemeler, hâkim ve savcı yardımcılarının meslek öncesi eğitim süreçlerini iyileştirirken, Adalet Akademisi’nde görev alacak öğretim elemanları için yeni kriterler getiriyor.

Bu değişikliklerle birlikte yargı mensuplarının eğitimi ve mesleki gelişimi daha sistemli hale getirilirken, uluslararası iş birliklerinin artırılması hedefleniyor.

ADALET AKADEMİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER

TBMM’de kabul edilen düzenlemelerle birlikte Adalet Akademisi’nin işleyişine dair önemli değişiklikler getirildi. İşte detaylar:

1️⃣ HÂKİM VE SAVCILAR İÇİN YENİ EĞİTİM MODELİ

📌 Hâkim ve savcı yardımcıları, mesleğe başlamadan önce Adalet Akademisi tarafından hazırlanan yıllık eğitim planlarına uygun eğitim programlarına katılacak.

📌 Eğitim müfredatı, Adalet Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulacak ve uygulamalı eğitimlerin süresi artırılacak.

📌 Yüksek mahkemeler, hukuk fakülteleri ve ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak eğitim süreçleri desteklenecek.

2️⃣ AKADEMİDE GÖREV YAPACAK HÂKİM VE SAVCILAR İÇİN KRİTERLER

📌 Meslekte en az 5 yılını tamamlamış hâkim ve savcılar, Adalet Bakanı tarafından Adalet Akademisi’nde görevlendirilebilecek.

📌 8 yıl ve üzeri deneyime sahip yargı mensupları, Akademi’de öğretim elemanı olarak atanabilecek.

📌 Üniversitelerde görev yapan akademisyenler de, Adalet Akademisi’nde ders verebilecek.

3️⃣ ULUSLARARASI YARGI EĞİTİMİ VE SEMİNERLER

📌 Adalet Akademisi, yurt içi ve yurt dışında yabancı yargı mensuplarına yönelik eğitim programları düzenleyebilecek.

📌 Bilgi ve deneyim paylaşımı amacıyla uluslararası kurumlarla iş birlikleri kurulacak.

📌 Seminer, konferans ve çalıştaylar gibi etkinlikler organize edilerek yargı mensuplarının eğitimine katkı sağlanacak.

4️⃣ ADALET AKADEMİSİ’NİN FİNANSAL YAPISI

📌 Akademi’nin finansal kaynakları şu gelirlerden oluşacak:

✅ Genel bütçeden sağlanacak Hazine yardımları

✅ Bağışlar ve eğitim hizmetlerinden elde edilen gelirler

✅ Yayın ve diğer akademik etkinliklerden sağlanan kazançlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ’NİN AMACI NE?

Türkiye Adalet Akademisi, hâkim ve savcıların mesleki gelişimini desteklemek, eğitim süreçlerini iyileştirmek ve adalet sisteminin etkinliğini artırmak amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Bu yeni düzenlemelerle, mesleki eğitimlerin daha kaliteli hale getirilmesi, uluslararası yargı iş birliklerinin artırılması ve akademik standartların yükseltilmesi hedefleniyor.

TBMM Genel Kurulu, teklifin kalan maddelerini görüşmek üzere 13 Şubat Perşembe günü saat 14.00’te yeniden toplanacak.

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Kaynak: https://www.ensonhaber.com