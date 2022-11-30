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‘Özgüvenim sıfır’ demişti…

‘Özgüvenim sıfır’ demişti…
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30 Kasım 2022 - 12:28

Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan, makyajlı ve makyajsız halini sevenleriyle paylaştı. Geçtiğimiz aylarda yüzündeki sivilceler yüzünden sıkıntı yaşadığını dile getiren Alkan fotoğrafın altına, ‘ikisi de’ notunu düştü.

Paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu Zeynep Alkan sosyal medya hesabından önce makyajlı sonra makyajsız halini paylaştı. En doğal halini sevenleriyle paylaşan Alkan’ın fotoğrafları büyük ilgi gördü.

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara, ‘Kendiyle barışık olmanın gücünü o kadar iyi yansıtıyorsun ki seninle gurur duyuyorum’, ‘Her halinle güzelsin’, ‘Çok güzelsin makyaja ve filtreye gerek yok’ yorumları yapıldı.

 

Özgüvenim sıfır demişti... Makyajsız fotoğraf geldi

 

ÖZGÜVENİM SIFIR!

Zeynep Alkan geçtiğimiz günlerde de sosyal medyadaki ‘kusursuz güzellik’ kavramına sitem etmişti.

“Sosyal medyada her zaman en mükemmeli, en güzelini, en harikasını paylaşıp birbirimizi mutlu mu etmeye çalışıyoruz yoksa tribe mi sokmaya çalışıyoruz bilmiyorum ama bir simülasyonun içine yaşıyoruz bu Instagram’da…

Ben de aynı şekilde hep en güzel resimlerimi paylaşmaya çalışıyorum. Ne kadar çok enerjimle belli ediyor olsam veya yazılarla onları biraz daha normalleştirmeye çalışsam da hep en güzel çıktıklarımı koyuyorum. Hepimiz öyle yapıyoruz.

O yüzden bugün sizlerle 10 gündür yaşadığım şeyi paylaşmak istiyorum. Böyle delilerce cildimde sivilce çıktı ve çok ağrıyorlar, çok kaşınıyorlar. Bir anda oldular. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim.

Şuan tedavi sürecindeyim. Özgüvenim sıfır dışarı bile çıkmak istemiyorum ama hepimizin sivilcesi olabilir, başka şeyler olabilir… Sosyal medya varsa bunun için de olmalı.

Güzellik gerçekten yüzde değildir, kalptedir ve içtedir. Bu şuan benim gerçeğim ve ben sizinle paylaşmak istedim. Sonuçta kaç yıldır birbirimizle bir şeyler paylaşıyoruz.”

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‘Özgüvenim sıfır’ demişti…
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