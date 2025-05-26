İLHAN ŞEŞEN HAYATINI KAYBETTİ

Türk müziğinin usta isimlerinden İlhan Şeşen, 76 yaşında hayatını kaybetti. 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulan Şeşen, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sanatçının vefat haberi ailesi tarafından sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu.

AİLESİNDEN DUYGUSAL VEDA

İlhan Şeşen’in resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedemiz İlhan Şeşen’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerimizin başı sağ olsun.”

Açıklamada eşi Arzu, oğlu Fuat, kızı Melis ve torunu Nefes’in imzası da yer aldı. Bu duygu yüklü mesaj sanat dünyasında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

TÜRK MÜZİĞİNDE UNUTULMAZ İZLER BIRAKTI

İlhan Şeşen, “Sarılınca Sana”, “Ellerimde Çiçekler”, “Neler Oluyor Bize” ve “Sarı Laleler” gibi klasikleşmiş eserlere imza atarak Türk müziğinde kalıcı bir yer edindi. Sanatçının eserleri, sadece birer şarkı değil; duyguların, özlemlerin ve yaşanmışlıkların ifadesi oldu.

İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?

18 Haziran 1948’de Manisa’da doğan İlhan Şeşen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuydu. Uzun yıllar serbest avukatlık yaptıktan sonra, 1983 yılında müziğe tam zamanlı olarak yöneldi. Aynı yıl yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile birlikte “Grup Gündoğarken”i kurdu. Grup, 1980’li ve 90’lı yıllarda Türkiye’nin en sevilen müzik topluluklarından biri haline geldi.

Müziğe ilk adımını 1968 yılında atan Şeşen, aynı yıl gitar çalmayı öğrenerek sahne performanslarıyla dikkat çekti. 1971 yılında “Kavga” adlı ilk plağını çıkardı.

EKRANLARDA DA SEVİLDİ

İlhan Şeşen, yalnızca müziğiyle değil, oyunculuğuyla da izleyicilerin gönlünde taht kurdu. TRT 1’de yayınlanan “Mühürlü Güller”, “Aliye”, “Annem”, “Hayatımın Rolü”, “Görüş Günü Kadınları”, “Aşk Yalanı Sever”, “Milat” ve “Paramparça” gibi birçok dizide rol aldı.

SEVENLERİ YASTA

Sanatçının vefat haberi, hem müzik dünyasında hem de geniş hayran kitlesinde derin bir üzüntüye neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, İlhan Şeşen’in eserleriyle büyüdüklerini ve onun müziğinin kalplerde yaşamaya devam edeceğini dile getirdi.