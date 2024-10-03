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Özgür Özel’den dikkat çeken çıkış: İktidar olmazsam istifa ederim

Özgür Özel’den dikkat çeken çıkış: İktidar olmazsam istifa ederim
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Ekim 2024 - 14:35

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayında seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. “İktidar olan genel başkan olmak istiyorum” diyen Özel, “İktidar olmazsam istifa ederim” dedi.

Siyasette erken seçim tartışmaları sürüyor…

CHP erken seçim gündemini sürdürürken, Cumhur İttifakı ise erken seçimlere yönelik kapılarını kapattı.

ÖZEL’DEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Tüm bu süreç yaşanırken Özgür Özel’den seçimlere ilişkin dikkat çeken bir çıkış geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel tv100’de Kübra Par’ın sorularını yanıtladı.

“İLK GENEL SEÇİMDE PARTİYİ BİRİNCİ YAPMAZSAM İSTİFA EDECEĞİM”

İLk seçimler sonucunda CHP’nin iktidar partisi olacağını söyleyen Özel, “İlk seçimde partiyi birinci yapmazsam istifa edeceğim” ifadelerini kullandı.

“BU PARTİYİ İKTİDAR YAPAN İLK GENEL BAŞKAN OLACAĞIM”

Özgür Özel seçimlere yönelik mesajlarında şunları söyledi:

İlk genel seçimde partimi birinci yapmazsam istifa edeceğim. Bu partiyi iktidar yapan ilk genel başkan olacağım. Türkiye’de kutuplaşma düşünce gerçek sorunlar konuşuluyor. Türkiye’de kutuplaşma düşünce gerçek sorunlar konuşuluyor. Bunun için kavga yapmıyoruz.

“ANKETLERDE ÖNDEYİZ”

Anket sorusuna da yanıt veren CHP lideri Özel, partisinin tüm anketlerde birinci sırada olduğunu söyledi.

“BENİM İŞİM PARTİYİ İKTİDARA TAŞIMAK”

Özel, “Benim işim partiyi büyütüp iktidara taşımak. Yüzde 25’le iktidar olamayız. Anketlerde yüzde 32 görünüyoruz” dedi.

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