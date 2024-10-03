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‘Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekilleri delegeleri arıyor’ iddiası

‘Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekilleri delegeleri arıyor’ iddiası
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Ekim 2024 - 13:46

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın bazı vekillerin delegeleri arayarak olağanüstü kurultay için imza sözü aldıkları öne sürüldü

Geçtiğimiz gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı’nda CHP’li milletvekillerinin bir kısmı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ayakta karşıladı.

CHP’den gelen hamlenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayakta karşılanmasına sert eleştiriler geldi.

KILIÇDAROĞLU’NUN ‘AYAKTA KARŞILAMAYAN’ MİLLETVEKİLİ VURGUSU

Kılıçdaroğlu’nun, sosyal medya hesabından konuyla ilgili eleştirilerini dile getirirken “Bugün, yurtsever ve milletperver duruşlarıyla partimizi gururlandıran bütün milletvekillerini saygıyla selamlıyorum.” ifadelerine vurgu yaptığı görüldü.

Kılıçdaroğlu’nun eleştirilerinin ardından ise dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın bazı milletvekillerinin, delegeleri arayarak olağanüstü kurultay için şimdiden imza vermeleri için söz alındığı öne sürüldü.

‘DELEGELERİ ARAYIP ŞİMDİDEN İMZA VERMELERİ İÇİN SÖZ ALIYORLAR’

Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM Genel Kurulu’nda 28. Dönem 3. Yasama Yılı başlarken ayakta alkışlanmasının CHP içerisinde bazı isimler tarafından tepkiyle karşılandığı ve delegelerin aranmasında bu durumun da göz önünde bulundurulduğu iddia edildi.

Yine haberde; Kılıçdaroğlu’na yakın olan milletvekillerinin, AK Parti ile normalleşme sürecinden rahatsız olduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayakta karşılanmasının bardağı taşıran son damla olduğu iddiası da yer aldı.

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