Özgür Özel’den, Bahçeli’ye telefon

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeniden Genel Başkan seçilen MHP lideri Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak tebrik etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP’nin dün yapılan 14’üncü Olağan Büyük Kongresi’nde 11’inci kez partisinin Genel Başkanı seçilen Devlet Bahçeli’yi telefonla aradı.
Görüşme ile ilgili CHP’den yapılan yazılı açıklamada, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek, 14’üncü Olağan Büyük Kongresi’nde yeniden genel başkanlığa seçilmesi nedeniyle tebrik etti. Özel, ayrıca bir süre önce omuz burkulması sonucu kolu incinen Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini iletti” denildi.