ÖZGÜR ÖZEL SALDIRI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir törende uğradığı saldırıya ilişkin ilk kez detaylı açıklamalarda bulundu. Saldırının planlı olduğuna dikkat çeken Özel, olayın yalnızca bireysel bir eylem olmadığını savunarak, “Bu bir mesajdır. ‘Sokaktan çekilin’ dediler” ifadelerini kullandı. Halk TV yazarı İsmail Saymaz’a konuşan Özel, saldırıya dair dikkat çeken bir detayı da paylaştı: “Şüpheyle yaklaştığım bir kişi var” dedi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden bir ismi işaret etti.

“SALDIRI PLANLIYDI, YERİ VE ZAMANI BİLİNMESİ TESADÜF DEĞİL”

Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen cenaze töreninden sonra meydana gelen saldırıda Selçuk Tengioğlu adlı şahıs tarafından darp edilen Özgür Özel, yaşananları adım adım anlattı. Aracının otoparka alınmaması nedeniyle farklı bir kapıdan çıkmak zorunda kaldığını belirten Özel, “Emniyet Müdür Yardımcısı bizi otoparka almadı, ısrarla yürüyerek çıkmamı sağladı. Saldırgan da tam orada bekliyordu. Bu planlıydı” dedi.

“BİZİ ORAYA YÖNLENDİREN EMNİYET MÜDÜRÜ”

Özel, güvenlik zafiyetinin belirli kişiler üzerinden soruşturulması gerektiğini vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

“Şüpheyle yaklaştığım bir kişi var: Emniyet müdür yardımcısı. Bizi aracımızı sokmayarak oradan geçirmek zorunda bıraktı. 13 yıllık milletvekiliyim, daha önce hiçbir otoparkta sorun yaşamadım. Bu müdür neden sadece bizim aracımızı almadı? Bu detay araştırılmalı. Eğer bu kişiyle saldırgan arasında bir bağ varsa, devletin görevi bu bağlantıyı ortaya çıkarmaktır.”

“SALDIRI BİREYSEL DEĞİL, MESAJ VERMEK İÇİN YAPILDI”

Selçuk Tengioğlu’nun, ilk ifadesinde “Sokak çağrılarına sinirlendim” dediğini hatırlatan Özel, saldırının arkasında daha büyük bir mesajın olduğunu belirtti. Özel, “Bu bir azmettirmedir. Birileri ‘ayağınızı denk alın’ diyor. Bu bir gözdağıdır” ifadelerini kullandı.

KORUMA ZAFİYETİ KENDİ TALİMATIYLA OLUŞMUŞ

Koruma tedbirlerine ilişkin gelen eleştirilere de yanıt veren Özel, cenaze töreninde korumaların daha az dikkat çekici bir şekilde davranmasını bizzat kendisinin istediğini belirterek şöyle dedi:

“Cenazede, kalabalıkla temasımız olsun istedim. Koruma müdürüm uyardı ama halkla mesafeyi açmak istemedim. Korumaların düzenini ben bozdum. Başımıza ne geldiyse, verdiğim talimatın sonucu geldi.”

BAHÇELİ’NİN GEÇMİŞ OLSUN MESAJINA SERT TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Özgür Özel’in ismini anmadan yaptığı “geçmiş olsun” paylaşımına da tepki gösteren CHP lideri, bu tutumun siyasi nezaketten uzak olduğunu savundu:

“Hiç yapılmasa daha iyiymiş. İsmini anmamak, Türkiye’nin kurucu partisinin genel başkanına yapılan saygısızlıktır. Ben Bahçeli’ye her zaman ‘Sayın Genel Başkanım’ diye hitap ettim. Hastalandığında bir kelime etmedim. MHP’de vefat eden her kişiye taziyede bulundum. Bu yaklaşımı yakışıksız buluyorum.”

SALDIRGANIN GEÇMİŞİ ŞOK ETTİ

Öte yandan saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun geçmişi de büyük yankı uyandırdı. İki çocuğunu öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı için müebbet hapis cezası alan Tengioğlu’nun 2020 yılında adli kontrolle serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Bu durum, adalet sistemindeki uygulamaları da yeniden tartışmaya açtı.