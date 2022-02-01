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18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ
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18 Mart 2022 - 16:50

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ mesajları ve sözleri 2022: En güzel, yeni, kısa ve resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin bugün 107. yıl dönümü. 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri, günün anlam ve önemine uygun paylaşım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Çanakkale Savaşı batılı ülkelerin oluşturduğu itilafa karşı Osmanlı Devleti’nin savunmada olduğu bir savaştır. Osmanlı Devleti Çanakkale Savaşında bütün bir millet olarak destan yazdığı savaştır. İşte en güzel, anlamlı, yeni ve resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ mesajları ve sözleri 2022: En güzel, yeni, kısa ve resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları

18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları 2022 yılında da merak edilen konulardan biri oldu.  Şanlı zaferin üstünden tam 107 yıl geçti. 18 Mart Çanakkale Zaferi bugün kutlanıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri bu anlamlı günde yoğun ilgi görüyor. Sevdiklerine bu önemli günün geldiğini bildirmek isteyenler 18 Mart mesajlarını gönderiyor, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıyorlar. İşte en güzel, resimli Mart Çanakkale Zaferi sözleri ve mesajları

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz.

Çanakkale Zaferimizin 107. yılında; Cumhuriyetimizin kurucusu, Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale’nin ve istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını şükran ve minnetle yâd ediyorum.

Aziz şehitlerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.

Çanakkale ruhu; aziz milletimizin en zor zamanlarda her türlü meşakkate göğüs gerip fedakarlık yapması, büyük zaferler kazanmasıdır.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ mesajları ve sözleri 2022: En güzel, yeni, kısa ve resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları

İstiklâl uğrunda, namus yolunda can veren Mehmedin yattığı yerdir.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır . Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ mesajları ve sözleri 2022: En güzel, yeni, kısa ve resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları

Son şafak, son dua! Dönmeyi düşünmediler bile… Cennet vatanın kutsal şehitleri, ruhunuz şad olsun.

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın, bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver ; bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ mesajları ve sözleri 2022: En güzel, yeni, kısa ve resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın. “Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın..Bu topraklar için tereddütsüz canını feda etmiş tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Bu vatan sizlere minnettar.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ mesajları ve sözleri 2022: En güzel, yeni, kısa ve resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları

– ’Çanakkale Geçilmez’gerçeğini tüm dünya milletlerinin hafızasına kazıyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum.

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