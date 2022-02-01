18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin bugün 107. yıl dönümü. 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri, günün anlam ve önemine uygun paylaşım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Çanakkale Savaşı batılı ülkelerin oluşturduğu itilafa karşı Osmanlı Devleti’nin savunmada olduğu bir savaştır. Osmanlı Devleti Çanakkale Savaşında bütün bir millet olarak destan yazdığı savaştır. İşte en güzel, anlamlı, yeni ve resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri