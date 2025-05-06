ÖZGÜR ÖZEL’DEN FLAŞ AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde fiziki saldırıya uğrayan Özel, saldırgan Selçuk Tengioğlu hakkında dikkat çeken bir iddiayı kamuoyuyla paylaştı. Özel, ocak ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne giderek, “Ekrem İmamoğlu’na suikast planı var” şeklinde ihbarda bulunan Tengioğlu’nun, aynı zamanda kendisine saldıran kişi olduğunu açıkladı.

“SALDIRIYA CEVABIMIZ OLACAK”

Konuşmasına, 6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın anısını anarak başlayan Özel, uğradığı saldırıya ilişkin şunları söyledi:

“Saldırı bana değil, hepimize gönderilen bir açık mektuptur. Kimseyi doğrudan suçlamıyorum. Kimin yaptığı, devletin görevidir. Ancak buna cevabımız olacak. Yarın akşam Beyazıt Meydanı’ndayız. 19 Mayıs’ta İzmir’deyiz. Bu cevap meydanlarda verilecek.”

Saldırıya karışan Selçuk Tengioğlu hakkında sert açıklamalarda bulunan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“O evlat katilinin elini çıplak yollayana söylüyorum. Cesaretin varsa doldur da yolla, hodri meydan!”

“TENGİOĞLU, İMAMOĞLU’NA SUİKAST İHBARI YAPMIŞ”

En dikkat çeken açıklama ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili oldu. Özgür Özel, saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun bu yılın ocak ayında Saraçhane’ye giderek, cezaevinden çıktıktan sonra “koğuş arkadaşlarının” İmamoğlu’na suikast düzenlemek üzere talimat aldığını söylediğini aktardı. Özel’in açıklamaları şöyle:

“Bu şahıs, 4 yıl önce iki çocuğunu öldürmüş bir katil. Ocak ayında Saraçhane’ye gidip, ‘İmamoğlu’na suikast düzenlenecek’ diyor. Belediyedeki yetkililer polisi arıyor, gelip dinlesinler diye. O gün bu iddialar dikkate alınsaydı, belki bugün yaşanan saldırı önlenebilirdi.”

ESİLA’NIN TUTUKLULUĞUNA TEPKİ

Konuşmasının devamında tutuklu gençler konusuna da değinen Özgür Özel, Bakırköy Cezaevi’nde ziyaret ettiği üniversite öğrencisi Esila’yı gündeme getirdi. Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla tutuklanan Esila’nın sağlık sorunları yaşadığını belirten Özel, gençlerin küçük nedenlerle cezalandırılmasının adaletsizliğine dikkat çekti:

“22 yaşında bir üniversite öğrencisi, elinde tuttuğu bir dövizde ‘Diktatör Erdoğan’ yazıyor diye içeride. Bu gençlerin günahı ne?”

“SOPA EL DEĞİŞTİRMEYECEK, KIRILACAK”

CHP lideri, KHK’lılar, adil yargılanmayanlar ve yakınları mağdur edilenler konularında da mesaj verdi:

“İktidar değiştiğinde kimse rehin alınmayacak. Bir kişinin suçu nedeniyle ailesi cezalandırılmayacak. Biz iktidarı sopa olarak kullanmayacağız. O sopayı kırk yerinden kıracağız.”

“ERDOĞAN, MAKAM BOZUKLUĞU YAŞIYOR”

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştirilerde de bulundu. Cumhurbaşkanı’nın aynı zamanda parti genel başkanlığı yapmasının sistemsel kriz yarattığını ifade etti:

“Cumhurbaşkanı mı, AK Parti Genel Başkanı mı belli değil. Hem başkomutanım diyor hem ilçe başkanı atıyor. Bu çelişkili makam anlayışı Türkiye’ye zarar veriyor.”

DEVLET-PARTİ AYRIMI VURGUSU

Özel, son olarak devlet ile partinin iç içe geçtiğini, AK Parti’nin devletleştiğini ve bunun Türkiye’de siyasal güven krizine yol açtığını belirtti. TRT’ye de eleştiriler yönelten CHP lideri, canlı yayında karşılıklı tartışma çağrısı yaparak şunları söyledi: