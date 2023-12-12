Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Özgür Özel öldürülen kuryenin evini ziyarete gidiyor

Özgür Özel öldürülen kuryenin evini ziyarete gidiyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
6 views
12 Aralık 2023 - 15:57

CHP lideri Özgür Özel Somali Cumhurbaşkanın oğlunun ezerek öldürdüğü kurye Yunus Emre Göçer’in evini ziyarete gitti.

Türkiye’nin gündeminde Somali Cumhurbaşkanın oğlunun ezerek öldürdüğü kurye var. 38 yaşında 2 evlat sahibi motokurye Yunus Emre Göçer, Somali Cumhurbaşkanın oğlunun çarpmasıyla hayatını kaybetti.

CHP lideri Özgür Özel Somali Cumhurbaşkanın oğlunun ezerek öldürdüğü kurye Yunus Emre Göçer’in evini ziyarete gitti.

Birisi engelli iki çocuk babası olan Yunus Emre Göçer’in eşi Öznur Geçer’i ziyaret eden Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu aileye taziyelerini iletti.

Ziyaretin ardından Özel açıklamalarda bulundu.

rr.jpg

NE OLDU?

İstanbul Fatih’te Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud arabasıyla Türk kurye Yunus Emre Göçer’e Avrasya Tüneli çıkışında çarptı ve kaçtı. Göçer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud’un emniyet ifadesi sonrası serbest bırakılmıştı. 6 Aralık’ta çıkan yakalama kararının ardından Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un Ataşehir’deki adresine polis gitti. Ancak Mohamud adresinde bulamadı. Yapılan tespitler sonrası Mohamud’un 2 Aralık’ta yurt dışına çıktığı belirlendi.

Öte yandan ilk kez Yeniçağ’dan Tolga Şahin tarafından gündeme getirildikten sonra “Diplomatın kim” olduğu gündem olmuştu.

gbjo9bfxoaan6zy.jpeg

gbjo9bfxoaan6zy.jpeg

gbjo9brwqaaapzx.jpeg

tt.webp

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mahsun Kırmızıgül’ün çektiği diziye iki flaş isim daha katıldıMahsun Kırmızıgül’ün çektiği diziye iki flaş isim daha katıldı
Emre Belözoğlu’nun hakeme parmak salladığı görüntüler ortaya çıktı. Saldırıdan sadece 15 saniye önce…Emre Belözoğlu’nun hakeme parmak salladığı görüntüler ortaya çıktı. Saldırıdan sadece 15 saniye önce…
Asabi astrolog tek tek sıraladı. 2024 yılının son ayında neler olacak?Asabi astrolog tek tek sıraladı. 2024 yılının son ayında neler olacak?
Uyanıklık yapan ev sahipleri yanacak. Tüm kiracılar için emsal kararUyanıklık yapan ev sahipleri yanacak. Tüm kiracılar için emsal karar
ne konuştularne konuştular
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hazar Ergüçlü’den sosyal medyayı sallayan cesur pozları olay oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mahsun Kırmızıgül’ün çektiği diziye iki flaş isim daha katıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özgür Özel öldürülen kuryenin evini ziyarete gidiyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emre Belözoğlu’nun hakeme parmak salladığı görüntüler ortaya çıktı. Saldırıdan sadece 15 saniye önce…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Asabi astrolog tek tek sıraladı. 2024 yılının son ayında neler olacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Uyanıklık yapan ev sahipleri yanacak. Tüm kiracılar için emsal karar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ne konuştular
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Halil Umut Meler’e yumruklu saldırı sonrası TFF’den flaş karar! Süresiz olarak ertelendi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hakem Halil Umut Meler’e yumruklu saldırıya skandal savunma: “Ben tokat attım, o kendini yere attı”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye’nin en zengin 100 ailesi belli oldu! Sürpriz isimler listede yer aldı
SON DAKİKA HABERLERİ
Rekabet Kurumu’ndan iki gıda şirketine para cezası!Aralık 8, 2023-4:07 pm
Hafta sonu geliyor gelmekte olan. Meteorolojiden 14 il için uyarıAralık 8, 2023-4:00 pm
2023-İSG/2 pazar günü yapılacakAralık 8, 2023-12:48 pm
Serik’i sağanak vurdu. Cadde ve sokaklar göle döndü. Bahçe ve seraları su bastıAralık 8, 2023-12:45 pm
Mevduat faizleri yüzde 50’ye yaklaştı!Aralık 8, 2023-12:39 pm
8 Aralık dolar ne kadar oldu?Aralık 8, 2023-12:01 pm
8 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?Aralık 8, 2023-11:30 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !