Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Emre Belözoğlu’nun hakeme parmak salladığı görüntüler ortaya çıktı. Saldırıdan sadece 15 saniye önce…

Emre Belözoğlu’nun hakeme parmak salladığı görüntüler ortaya çıktı. Saldırıdan sadece 15 saniye önce…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
12 Aralık 2023 - 15:55

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın, hakem Halil Umut Meler’e yumruklu saldırısı öncesinde teknik direktör Emre Belözoğlu’nun tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü – Çaykur Rizespor karşılaşmasının hakemi Halil Umut Meler, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve beraberindeki kişilerin saldırısına uğradı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya giren Koca, Meler’e yumruk attı. Yanındaki kişiler ise Meler’in yüzüne ve vücuduna defalarca tekme savurdu.

BELÖZOĞLU, HAKEM MELER’E PARMAK SALLADI

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nun, olaydan sadece saniyeler önce yaptıkları ise sosyal medyada gündem oldu. Belözoğlu, hakem Halil Umut Meler’e saha kenarından tepki gösterdi. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut’un Belözoğlu’nu sakinleştirmeye çalıştığı görülürken, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca sahaya girerek saldırıyı gerçekleştirdi.

“SADECE ÇOK ÜZGÜNÜM”

Belözoğlu, olayların ardından düzenlenen basın toplantısında ise soru almadı. Anlayış istediğini belirten Belözoğlu, “Bugün için hepinizden özür diliyorum. Söylenecek de hiçbir şey yok zaten. Sadece çok üzgünüm, başka bir şey söylemek istemiyorum.” diye konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mahsun Kırmızıgül’ün çektiği diziye iki flaş isim daha katıldıMahsun Kırmızıgül’ün çektiği diziye iki flaş isim daha katıldı
Özgür Özel öldürülen kuryenin evini ziyarete gidiyorÖzgür Özel öldürülen kuryenin evini ziyarete gidiyor
Asabi astrolog tek tek sıraladı. 2024 yılının son ayında neler olacak?Asabi astrolog tek tek sıraladı. 2024 yılının son ayında neler olacak?
Uyanıklık yapan ev sahipleri yanacak. Tüm kiracılar için emsal kararUyanıklık yapan ev sahipleri yanacak. Tüm kiracılar için emsal karar
ne konuştularne konuştular
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hazar Ergüçlü’den sosyal medyayı sallayan cesur pozları olay oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mahsun Kırmızıgül’ün çektiği diziye iki flaş isim daha katıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özgür Özel öldürülen kuryenin evini ziyarete gidiyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emre Belözoğlu’nun hakeme parmak salladığı görüntüler ortaya çıktı. Saldırıdan sadece 15 saniye önce…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Asabi astrolog tek tek sıraladı. 2024 yılının son ayında neler olacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Uyanıklık yapan ev sahipleri yanacak. Tüm kiracılar için emsal karar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ne konuştular
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Halil Umut Meler’e yumruklu saldırı sonrası TFF’den flaş karar! Süresiz olarak ertelendi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hakem Halil Umut Meler’e yumruklu saldırıya skandal savunma: “Ben tokat attım, o kendini yere attı”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye’nin en zengin 100 ailesi belli oldu! Sürpriz isimler listede yer aldı
SON DAKİKA HABERLERİ
Rekabet Kurumu’ndan iki gıda şirketine para cezası!Aralık 8, 2023-4:07 pm
Hafta sonu geliyor gelmekte olan. Meteorolojiden 14 il için uyarıAralık 8, 2023-4:00 pm
2023-İSG/2 pazar günü yapılacakAralık 8, 2023-12:48 pm
Serik’i sağanak vurdu. Cadde ve sokaklar göle döndü. Bahçe ve seraları su bastıAralık 8, 2023-12:45 pm
Mevduat faizleri yüzde 50’ye yaklaştı!Aralık 8, 2023-12:39 pm
8 Aralık dolar ne kadar oldu?Aralık 8, 2023-12:01 pm
8 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?Aralık 8, 2023-11:30 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !