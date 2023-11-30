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Rıdvan Dilmen’den flaş Galatasaray iddiası

Rıdvan Dilmen’den flaş Galatasaray iddiası
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Kasım 2023 - 12:28

Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın Manchester United maçıyla ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale YouTube kanalına Galatasaray’ın 3-3 berabere kaldığı Manchester United maçını değerlendirdi.

Dilmen sözlerinden öne çıkan bölümler şöyle:

– Manchester United karşısında maç çevirmek kolay değil. Şampiyonlar Ligi’ndeki en renkli maçlar da zaten Galatasaray maçları.

– Manchester United’a karşı 2 kez geri düşüp puan almak kolay değil. Galatasaray’ın 2. olarak gruptan çıkacağına inanıyorum.

– Hakim Ziyech çok önemli bir oyuncu. Frikikleri penaltı gibi kullanıyor.

– Galatasaray’ın kadroda omurgasını Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Mauro Icardi oluştuyor.

– Ben bu kadronun Kopenhag’ta istediğini alacağına inanıyorum.

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