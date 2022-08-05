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Özgü Namal görüntülendiğini fark edince çılgına döndü

Özgü Namal görüntülendiğini fark edince çılgına döndü
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05 Ağustos 2022 - 13:45

Özgü Namal görüntülendiğini fark edince çılgına döndü: Ben onlar gibi değilim!

Özgü Namal görüntülendiğini fark edince çılgına döndü: Ben onlar gibi değilim

Özgü Namal, Bodrum tatilinde çocuklarıyla görüntülenince sinirlendi: “Buradakiler kendi çocuklarının çekilmesini isteyebilir ama ben onlar gibi değilim!”

Yaklaşık 2 yıl önce eşi Serdar Oral’ı kalp krizi sonucu kaybeden Özgü Namal, uzun süredir bir projede yer almıyor ve basından uzak bir hayat yaşıyor. Ünlü oyuncu şimdilerde çocukları Nefes ve Elem Su ile Bodrum’da tatil yapıyor.

Namal ve çocukları önceki gün Ortakent’teki bir plajdaydı. Beyazlamış saçları ve zayıflamış haliyle dikkat çeken Namal, objektifleri fark edince sinirlendi. Üstünü giyip çocuklarını yanına çağıran oyuncu, plajı terk ederken muhabirlere bağırdı.

Özgü Namal görüntülendiğini fark edince çılgına döndü: Ben onlar gibi değilim

ONLAR İSTEYEBİLİR, BEN İSTEMİYORUM“Burası özel bir alan, beni çekemezsiniz. Hemen silin o fotoğrafları” diyen Özgü Namal, “Sizi burada çekmemizde yasal anlamda bir sıkıntı yok. Lütfen sakin olun” cevabını alınca daha da sinirlendi.Oyuncu, aynı gün aynı yerde eşi ve çocuğuyla görüntülenen Azra Akın’ın oturduğu yeri işaret ederek şöyle dedi:
“Buradakiler çocuklarının çekilmesini isteyebilir ama ben istemiyorum, ben onlar gibi değilim!” FOTOĞRAFLARI SİLMEYİN ABİÖzgü Namal’ın sinirli şekilde uzaklaşmasının ardından muhabirlerin yanına gelen oğlu Nefes, kısık sesle “Abi fotoğrafları bence silmeyin, çünkü ben gazetede çıkmak istiyorum” dedi. Nefes’in bu isteği gülümsetti.

Özgü Namal görüntülendiğini fark edince çılgına döndü: Ben onlar gibi değilim
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