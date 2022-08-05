Balon balığı kuyruğu fiyatı değişti!

Balon balığı avcılarının desteklenmesi amacıyla verilen balon balığı kuyruğu desteği, bugün artış gösterdi. Ekosistemi bozması ve balık türleri için tehlike arz etmesi dolayısıyla avcılığa sevk edilen balon balığı kuyruğu, adet başına 12,5 liradan alınacak. İşte, balon balığı kuyruğu fiyatı hakkında detaylı bilgiler

Balon Balığı avcılığının desteklenmesi için Resmi Gazete’de yeni karar yayımlandı. Bundan sonra öldürülen balon balıklarının kuyrukları için 12,5 lira ödeme yapılacak.

Buna göre 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere balon balığının kuyruğunu teslim edenlere 12,5 liraya kadar ücret ödenecek.

SADECE KUYRUKLARI İSTENİYOR

Balon balıklarının sadece kuyrukları için ödeme yapılıyor. Balon balığı bütün halde karaya çıkartılırsa ödeme yapılmayacak.

AVLANAN BALIKLAR ÖLDÜRÜLECEK

Destekleme kapsamında avcılığına izin verilen ve avlanılan balon balıklarının kuyruk kesimi, balıkçı gemilerinde insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılacak.

Avlanılan balon balıkları, etik kurallar çerçevesinde balığın kafasına tek seferde sertçe vurularak öldürülecek. Ölen balon balıklarının kuyruk yüzgeci koruyucu eldivenler kullanılarak kuyruk sapından yapılacak kesi ile alınacak.

Balon balığının kuyruğu dışındaki kısmı karın bölümü yarılarak denize atılacak, sadece kuyruğu belirtilen noktalardan karaya çıkartılacak.

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Balon balıkları kıyıya bir deniz mili mesafeden daha yakın noktalarda, koylarda, liman ve barınak içlerinde kesinlikle denize atılamayacak.

Balıkçılar, avladıkları balon balıkları kuyruklarını karaya çıkartıp teslim edinceye kadar geçen süre içerisinde, diğer balıklarla ya da diğer balıkların temas ettiği araç/gereçlerle temas etmemeleri ve sızdırmaz poşet veya kapalı kaplarda taşınmaları konusunda gerekli önlemleri almakla yükümlü olacak.