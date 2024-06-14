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Özel ve İmamoğlu, CHP’li Erdoğan Toprak’ın babasının cenaze törenine katıldı

Özel ve İmamoğlu, CHP’li Erdoğan Toprak’ın babasının cenaze törenine katıldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Haziran 2024 - 17:51

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın babasının cenaze törenine katıldı. Özel ve İmamoğlu, Toprak’ın tabutuna omuz verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın babası Hasan Toprak’ın cenaze törenine katıldı.

Zeytinburnu’ndaki Erikli Baba Cemevi ve Eğitim ve Kültür Vakfı’nda düzenlenen törene katılan Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Helallik alınması ve okunan duaların ardından Özel ve İmamoğlu, Toprak’ın tabutuna omuz verdi.

Törenin ardından Toprak’ın cenazesi defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürüldü.

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