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Erdoğan ‘felaket’ demişti: Bakanlık harekete geçti! 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor…

Erdoğan ‘felaket’ demişti: Bakanlık harekete geçti! 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Haziran 2024 - 12:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz Kabine Toplantısı’nda, “Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir.” sözleriyle ülkedeki doğum hızının düştüğüne dikkat çekmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

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