Özgür Özel’in Boykot Listesi: Ülker Neden Listeden Çıkarıldı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde yaptığı Saraçhane mitinginde boykot edilmesi gereken ürün ve markaların isimlerini açıkladı. Ancak, dikkat çeken bir gelişme yaşandı: Gençlerin tepkisiyle adı anılan Ülker, boykot listesinden çıkarıldı. Peki, Ülker’i kim veya hangi etken boykot listesinden çıkardı? İşte detaylar…

Özgür Özel Boykot Listesini Açıkladı

Özgür Özel, Saraçhane’deki büyük mitingde, boykot edilmesi gereken ürünleri tek tek sıraladı. Gençlerin taleplerini dile getirerek, bazı markalar ve firmalarla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar arasında Ülker de yer aldı. Gençlerin “Ülker” talebini dile getirdiğini belirten Özel, markanın boykot edilmesi gerektiğini ifade etti.

“Gençler Ülker diyor, bu da gençlerin talebidir” diyerek, Ülker’in ismini boykot listesinde anmıştı. Ancak, bugün CHP’nin resmi iletişim sayfasında yapılan açıklamada Ülker’in adı yer almadı. Ülker’in boykot listesinden çıkarılmasının arkasındaki isim ya da etkenler merak konusu oldu.

Ülker’in Boykot Listesinden Çıkmasının Sebebi Ne?

Ülker’in boykot listesinden çıkarılmasının ardından, bu durumun neden gerçekleştiği tartışma konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde Murat Ülker’in kendi kendisiyle yaptığı röportajda, “Atatürkçü değilim” şeklindeki açıklamaları büyük tepkilere yol açmıştı. Bu açıklamalar, özellikle gençlerin tepkisini çekmiş ve Ülker markası bu nedenle radarlarına girmişti. Ancak, CHP’nin boykot listesinde Ülker’in yer almaması, partinin içindeki bazı stratejik değişiklikleri veya farklı bir yaklaşımı işaret ediyor olabilir.

CHP’nin Boykot Sayfası Ülker’i Paylaşmadı

CHP’nin resmi iletişim sayfası, boykot edilmesi gereken markaları sıraladığı paylaşımda Ülker’i yer almadı. Bu durum, markanın boykot listesinden hangi sebeplerle çıkarıldığını merak ettiriyor. Ülker’in boykot listesinden çıkarılması, partinin gençlere yönelik tavrını ve iç politikadaki dengeleri yansıtıyor olabilir.

Murat Ülker’in Tartışmalı Açıklamaları

Murat Ülker’in geçmişteki açıklamaları da bu sürecin temelini oluşturmuş olabilir. Özellikle 28 Şubat döneminde Ülker’in ordu evlerine sokulmaması gibi gelişmeler, şirketin geçmişteki politik duruşunu tartışmalı hale getirmişti. Ayrıca, Ülker’in “İslamcı, sağcı, Atatürkçü, solcu değilim. Müslümanım ve T.C. Cumhuriyeti vatandaşıyım” şeklindeki ifadeleri, farklı kesimlerden eleştiriler almıştı.

Sonuç: Ülker’in Boykot Listesinden Çıkmasının Arkasında Neler Var?

Ülker’in boykot listesinden çıkarılmasının ardında siyasi ve stratejik hesaplar olabilir. CHP’nin bu konuda net bir açıklama yapmamış olması, ilerleyen günlerde daha fazla bilgi edinilmesini bekliyor. Gençlerin tepkileri, şirketin geçmişteki açıklamaları ve CHP’nin iç dengeleri, bu gelişmelerin arkasındaki etkenlerden biri olabilir.

Kaynak: www.yenicaggazetesi.com.tr