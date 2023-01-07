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Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde değişiklik: Resmi Gazete’de yayımlandı

Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde değişiklik: Resmi Gazete’de yayımlandı
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07 Ocak 2023 - 16:05

Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayaktan Tanı ve Tedavi Merkezi Yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliklerine göre, muayenehanesi bulunan hekimler, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, muayenehanesine müracaat eden hastalarının tedavisini yıllık sözleşme yapmak suretiyle ilgili branşta ruhsatı bulunan özel hastanelerde yapabilecekler.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir hafta önce paylaştığı mesajında “muayenehane hekimlerinin taleplerini, yaptığımız toplantılarda karşılıklı ele aldık. Kamunun ihtiyacını belirledik. Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık. 7 Ocak’tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek.” demişti. Sözünü ettiği düzenleme bugün yayınlandı. Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliklerine göre, muayenehanesi bulunan hekimler, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, muayenehanesine müracaat eden hastalarının tedavisini yıllık sözleşme yapmak suretiyle ilgili branşta ruhsatı bulunan özel hastanelerde yapabilecekler. Özel hastaneler yeni muayene açacak hekimler için her branşta toplam kadro sayısının üçte birini aşmayacak şekilde hekimlerle sözleşme yapabilecek. Ancak 60 yaşını aşmış hekimler için bu sınırlama olmayacak.

Bu düzenlemeyle 60 yaşını aşmış muayenehane hekimlerine de serbestlik tanınmış oldu.

Halen muayenehanesi bulunan hekimler için ise önemli oranda serbestlik tanınmış oldu. Bu hekimler yukarıda belirtildiği gibi hastanelerin kadrolarının üçte birini aşmayacak şekilde özel hastanelerle sözleşme yapabilecekleri gibi ayrıca bir hastaneyle de kadro sınırlamasına takılmaksızın sözleşme yapabilecekler.

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