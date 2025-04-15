SİVASSPOR PANKARTI TARTIŞMA YARATTI

ERKEK FUTBOLCULARIN TAŞIDIĞI MESAJ TEPKİ ÇEKTİ

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU’NUN TEPKİSİ TARTIŞMALARI DERİNLEŞTİRDİ

ÜNLÜ İSİMLERDEN TEPKİ GELDİ

TARTIŞMANIN GÜNDEME GETİRDİĞİ KONULAR

Sivasspor ve Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig maçında sahaya çıkarılan “Doğal olan normal doğum” pankartı, sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı. Erkek futbolcular tarafından taşınan bu pankart, kadın izleyiciler ve ünlülerden sert tepkiler aldı.Pankartın, erkek futbolcular tarafından taşınması özellikle kadın izleyiciler arasında tepkiye neden oldu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, “O zaman siz öyle doğurursunuz” gibi ifadelerle pankartın anlamı sorgulandı. Birçok kişi, erkek futbolcuların kadın bedenine dair bir tercihi kamuya taşımasının “dayatmacı” ve “ayarsız” olduğunu belirtti. Bu durum, kadınların bedenlerine dair kararları erkek egemen bir ortamda değerlendirmek olarak yorumlandı.Pankartın ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun konuya ilişkin yaptığı açıklama tartışmaları daha da derinleştirdi. Bir gazetecinin “Futbol maçında ‘doğal olan normal doğum’ pankartı taşındı” demesi üzerine Bakan Memişoğlu, sadece “normal” diyerek güldü. Tepkiler üzerine açıklama isteyen muhabirlere, “Futbol maçlarına sadece erkekler mi geliyor?” şeklinde cevap vererek tartışmalardan kaçındı.Tartışmalara ünlü isimler de katıldı. Demet Evgar, Aslıhan Gürbüz, Pınar Sabancı, Hazar Ergüçlü, Ceyda Kasabalı ve diğer birçok ünlü, sosyal medya hesaplarından pankarta karşı sert tepkilerini dile getirdi. Ünlüler, pankartın taşıdığı mesajın yanlış ve hassas bir konuya dair duyarsız bir yaklaşım sergilediğini belirtti.Bu pankart, sadece futbol dünyasında değil, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları gibi önemli konulara da dikkat çekmiş oldu. Tartışmalar, sosyal medyada geniş bir yankı buldu ve birçok kişi, toplumun hassasiyetlerine duyarlı bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini vurguladı.Kaynak: www.medyaradar.net