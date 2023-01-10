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İzmir’de korkutan deprem!

İzmir’de korkutan deprem!
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10 Ocak 2023 - 17:13
İzmir’de korkutan bir deprem meydana geldi! EMSC, depremin merkez üssünün Ayvacık olduğunu belirtirken AFAD ise Ege Denizi’ni işaret etti. AFAD; İzmir, Çanakkale, Bursa ve Ayvalık’ta net şekilde hissedilen depremin şiddetinin 5.0 olduğunu belirtti. Ayvalık’ta korku yaşayan halk dışarıya çıktı.

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