  1. Haberler
  2. Haberkonseyi
  3. ÖZCAN DENİZ’İN VİLLASINI ABİSİ, ERCAN DENİZ SİLAHLA BASTI MI?

ÖZCAN DENİZ’İN VİLLASINI ABİSİ, ERCAN DENİZ SİLAHLA BASTI MI?

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı güncellendi
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Aile Kavgası Tırmanıyor: Ercan Deniz, Özcan Deniz’in Villasını Silahla Bastı

Magazin gündemi yine çalkalanıyor. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasındaki gerilim, son iddiaya göre fizikî bir boyuta taşındı. İstanbul Zekeriyaköy’deki villaya silahla giden Ercan Deniz’in, “Benden çaldıklarınızı vermezseniz hem kendimi hem sizi öldürürüm” dediği öne sürülüyor. Söz konusu eylemin ardından jandarma ekipleri olay yerine intikal etti ve müdahalede bulundu.

Bu dramatik gelişme, taraflar arasında kısa süre önce yaşanan “3 villayı kapsayan protokol” protokolüne rağmen yaşandı. Daha önceki süreçte Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz ve kardeşi Melek Deniz’le de anlaşmazlık yaşayan Ercan Deniz ise, olay sonrası taraflarla masaya oturmaya karar verdi. Detaylara göre, gerilimin sonuçlarından biri olarak Özcan Deniz, iki villayı ağabeyine devretti.

Sadece mülk paylaşımı için değil, aile içindeki finansal ve duygusal anlaşmazlıklar için de yürütülen bu süreç, kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor. Olay, hem aile içi krizlerin hem de mal paylaşımı ekseninde gelişen gerilimlerin çarpıcı bir örneği olarak hafızalara kazındı. Konuyla ilgili yeni gelişmeler oldukça seni hemen bilgilendiririm.

#ÖzcanDeniz, #ErcanDeniz, #AileKavgasi, #SilahlıBaskın, #Zekeriyaköy, #Magazin, #MülkPaylaşımı

ÖZCAN DENİZ’İN VİLLASINI ABİSİ, ERCAN DENİZ SİLAHLA BASTI MI?
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp