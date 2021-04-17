Öykü Çelik: Düğün 2022’de

Habertürk’ten Onur Aydın’ın haberine göre; Öykü Çelik, iş adamı sevgilisi İsmail Berhan’ın evinden çıkarken görüntülendi. Kuaföre gittiğini söyleyen Çelik, muhabirlerin sorularına, “İki gündür sizlerle beraberiz zaten, ne konuşacağız” diye takıldı.

Sevgilisinden evlilik teklifi alan oyuncunun tektaş yüzüğü dikkatlerden kaçmadı. Çelik, düğün hakkındaki sorulara, “Önümüzdeki sene evleneceğiz. 2022’de düşünüyoruz” dedi.

YOLDA KALDILAR

Çelik ve Berhan geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda objektiflere takılmıştı. Otomobilleri arızalanan çift, yolda kalmıştı. Çelik, “Araba durunca bir daha kalkmıyor” demiş, o esnada yoldan geçen at arabası da ortaya ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden olmuştu. Üstü açık klasik otomobilleriyle güzel havanın keyfini çıkaramayan Çelik ile Berhan, başka bir araçla evlerine doğru yol almıştı.

YOLDA KALDILAR

Çelik ve Berhan geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda objektiflere takılmıştı. Otomobilleri arızalanan çift, yolda kalmıştı. Çelik, “Araba durunca bir daha kalkmıyor” demiş, o esnada yoldan geçen at arabası da ortaya ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden olmuştu. Üstü açık klasik otomobilleriyle güzel havanın keyfini çıkaramayan Çelik ile Berhan, başka bir araçla evlerine doğru yol almıştı.