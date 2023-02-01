Devrim Özkan Göğüs Dekolteli Pozuyla Mest Etti

24 yaşındaki güzel oyuncunun fotoğraflarına takipçileri “Torreira bakma şu gönderilere”, “Çok güzelsin”, “Torreira görmesin”, “Dün gelmedin puan kaybettik”, “Seni çok seviyorum” yorumlarında bulundu.

Galatasaraylı olan ve bu sezon sarı – kırmızılıların birçok maçını stadyumdan takip eden Özkan’ın adı Lucas Torreira ile aşk iddialarına karışmıştı.

Kısa süre önce ayrılan ikilinin ilişkilerini bitirme sebebiyle ilgili flaş bir haber ortaya atıldı.

Galatasaraylı futbolcu, Devrim Özkan’a “Oyunculuğu bırak, evlenelim. Seni sultanlar gibi yaşatırım” dedi. Ünlü futbolcunun bu isteği ilişkinin sonunu getirdi.